«الأبيض» و«الأحمر» حبايب في «قمة الهدفين» بالتصفيات المشتركة



معتز الشامي (دبي)



تعادل منتخبنا الوطني مع شقيقه البحريني بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل، في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما وصل رصيد الأحمر البحريني إلى 11 نقطة، وضَمن التأهل بصحبة منتخبنا إلى المرحلة الثالثة من مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

افتتح مهدي عبد الجبار التسجيل لمنتخب البحرين في الدقيقة الـ 4 قبل أن يعدل سلطان عادل نجم هجوم منتخبنا الوطني في الدقيقة الـ 10.

وبادر المنتخب البحريني بالجانب الهجومي على مرمى «الأبيض»، وفي الدقيقة الرابعة استطاع مهدي عبدالجبار أن يتقدم لبلاده مستغلاً خطأً دفاعياً لمنتخبنا، ليتوغل إلى داخل المنطقة ويسدد على الزاوية اليمنى لحارس مرمى منتخبنا خالد عيسى.

ثم جاء الرد سريعاً من جانب منتخبنا الوطني بهدف بمهارة فردية رائعة، عن طريق سلطان عادل بعد انفراده التام بمرمى منتخب البحرين، لتصبح النتيجة 1-1 بين الطرفين.

وبالدقيقة الـ 29، أهدر يحيى الغساني فرصة إحراز الهدف الثاني لصالح منتخبنا الوطني أمام البحرين، بعد انفراد بالمرمى أيضاً وسدد لكنها علت العارضة، واستمر منتخبنا الوطني في تهديد مرمى البحرين بعدد من الكرات الخطيرة لخطف الفوز، لكن صافرة الحكم تنهي المباراة بالتعادل 1-1 بين الطرفين وخروج كل منهما بنقطة من المباراة.