عجمان يُعيد جوران ويتعاقد مع الحسوني وهنريكي

رضا سليم (دبي)

اقترب نادي عجمان من حسم كافة صفقات الموسم الكروي المقبل، بعد التعاقد مع مدربه السابق الصربي جوران توفيجدزيتش، الذي رحل عنه الموسم الماضي إلى النصر ثم إلى الوحدة، إلا أن إدارة «البرتقالي» نجحت في إعادته من جديد، بعدما حقق نتائج طيبة مع الفريق على مدار موسمين.

ونجح جوران على مدار موسمين مع عجمان في تحقيق أرقام قياسية على مستوى النتائج خاصة في الدوري، بعدما أنهى الموسم في المركز السادس برصيد 44 نقطة وهي المرة الأولى في تاريخه النادي بدوري المحترفين الوصول لهذا العدد من النقاط، كما أن الفريق حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 مباريات، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها الفريق للمركز السادس، وكان أفضل مركز له المركز السابع.

كما نجح في إعادة الاتزان للفريق في الموسم الأول له مع «البرتقالي» 2021-2022، بعدما كان قاب قوسين أو أدني من الهبوط في موسم 2020-2021، حيث نجا من المقصلة في المباراة الأخيرة، وقاد الصربي الفريق للمركز السابع محققاً 35 نقطة من 10 انتصارات و5 تعادلات.

وحسمت إدارة النادي عدد من ملفات اللاعبين الأجانب في مقدمتهم التعاقد مع صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني، والذي دخل قائمة الفريق بدلاً من البرازيلي رافائيل دودو، فيما جدد النادي عقد المدافع الصربي ميلوش، الذي أسهم مع زملائه على نظافة الشباك في 6 مباريات بجانب استمرار عقد المغربي وليد أزارو حتى صيف 2026، بالإضافة إلى التعاقد مع الجناح البرازيلي فيكتور هنريكي (21 عاماً)، قادماً من الظفرة، والذي سيتم تسجيله في فئة المقيمين، ويلعب هنريكي في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وسجل 15 هدفاً وصنع 6 في 33 مباراة.

ويحدد جوران خلال الفترة المقبلة، إمكانية التعاقد مع لاعب وسط مهاجم والمفاضلة بين التونسي هيكل الشيخاوي المستمر عقده للموسم المقبل، والبحريني علي مدن، الذي انتهى عقده مع الفريق، أو استمرار اللاعبين معاً وفي هذه الحالة سيغلق عجمان ملف الأجانب.