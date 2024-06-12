بني ياس يبدأ مرحلة ما بعد ميلانيتش

مراد المصري (أبوظبي)

بدأ بني ياس ترتيب الأوراق للموسم الجديد، بداية مع فتح صفحة جديدة لتعيين مدرب آخر، عوضاً عن السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي تم توجيه الشكر له رفقة جهازه المعاون مع نهاية الموسم الحالي.

ويحسب لإدارة «السماوي» أنها منحت المدرب الفرصة الكاملة لخوض الموسم بجميع مسابقاته حتى النهاية، إلا أن النتائج لم تعكس جهود المدرب وجهازه المعاون بالشكل المطلوب، بعدما اكتفى الفريق بتحقيق المركز العاشر في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق 7 انتصارات و5 تعادلات، مقابل 14 هزيمة، لتكون الحصيلة 26 نقطة.

ومن المتوقع أن تكون هوية المدرب المقبل من المدرسة الأوروبية أيضاً، مع السعي للتعاقد مع اسم قادر على تحقيق الإضافة المطلوبة في الموسم المقبل.

وكان العمل قد بدأ داخل أروقة بني ياس، بعدما تم تمديد عقد اللاعب الشاب خميس المنصوري إلى عام 2027، مع سعي الفريق للحفاظ على عناصره المميزة، إلى جانب التوجه للتعزيز على صعيد اللاعبين الأجانب بعد رحيل المدافع الصربي ساشا، إلى جانب بحث عدم استمرارية الكونجولي برستيج الذي انضم خلال فترة الشتاء الماضية دون أن يقدم أداء مقنع، إلى جانب حسم مستقبل الأرجنتيني جاستون سواريز الذي ينتهي عقده هذا الشهر.