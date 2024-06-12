نجم برشلونة على «رادار» بطل «البوندسليجا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تتغير الأمور سريعاً في برشلونة، وينتظر أن يشهد الموسم الجديد بعض التغييرات في هيكل الفريق، من خلال صفقات بيع وشراء لاعبين، وكانت البداية بتعيين الألماني هانسي فليك مديراً فنياً هذا الصيف بعد إقالة تشافي هيرنانديز.

ويُعتبرأنسو فاتي «21 عاماً» من اللاعبين المرشحين بقوة للرحيل مرة أخرى على سبيل الإعارة، بعد انتهاء إعارته لبرايتون الإنجليزي، وربما يتم بيعه بصفة نهائية والاستفادة بسعره في تمويل صفقات جديدة.

ولم ينجح فاتي في تقديم أوراق اعتماده مع فريقه الإنجليزي، إذ لم يعتمد عليه الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني في خططه وتكتيكاته، بل تجاهله تماماً لدرجة أنه لم يلعب إلا مباراتين فقط طوال الموسم، ليس فقط لتراجع مستواه، وإنما أيضاً لكثرة إصاباته.

ورغم ذلك مازال فاتي يحتفظ بسعر جيد في سوق الانتقالات، بينما لم يحسم الألماني فليك أمره فيما يتعلق بمستقبل هذا اللاعب مع الفريق، وما إذا كان يقرر بقاءه أو رحيله.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني «البوندسليجا» مهتم بالحصول على خدمات فاتي، وأنه على استعداد لإدخاله في صفقة مبادلة مع اللاعب جيريمي فريمبونج، غير أن إدارة برشلونة ترى إن فاتي لن يقبل هذا العرض لأنه يريد أن يبدأ من جديد مع البارسا، وأن تُتاح له فرصة بدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد مع المدير الفني الجديد حتى يكون الحكم عليه واقعياً.

وقالت الصحيفة إن ملف هذه الصفقة لا يبدو سهلاً، طالما إن فاتي مازال يرغب في إثبات جدارته بإرتداء قميص برشلونة، وخاصة أنه كان أول لاعب يحصل على قميص النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان، حيث تنبأ البعض وقتها أن يصبح فاتي خليفة «البرغوث»، ولكن فاتي - والكلام للصحيفة - لم يعد إلا «ظلاً؟ لنجم كان واعداً ومبشراً بمستقبل باهر.

بدأ أنسو فاتي المولود في 31 أكتوبر 2002 في غينيا بيساو، مسيرته مع برشلونة وهو بسن العاشرة في فرق البراعم 2012، وتم تصعيده لفريق برشلونة «ب» في 2019، ومنه مباشرة إلى الفريق الأول في نفس العام، ثم تمت إعارته لبرايتون خلال الموسم المنتهي، وأنهى الإعارة هذا الصيف وعاد إلى كتالونيا، ولعب فاتي لمنتخب الشباب تحت 21 سنة وتم تصعيده لمنتخب «الروخا» الأول في 2020، ولكنه استبعد قبل رحيله إلى برايتون.