الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يحتفل ببطولات موسم الجودو

«الفجيرة للفنون القتالية» يحتفل ببطولات موسم الجودو
12 يونيو 2024 11:30

الفجيرة (وام)
كرم اتحاد الجودو، نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق للموسم الحالي الذي اختتم بتحقيقه 710 نقاط، وتتويجيه بكأس الإمارات للجودو، وكأس المركز الأول لفئة الشباب، وكأس المركز الأول لفئة الأشبال وحصوله على 196 ميدالية ملونة على مدار الموسم.
وأعربت إدارة النادي عن شكرها لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة والشباب وبرامج اكتشاف المواهب وتطويرها.
ونقل عيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة الاتحاد تهاني المجلس لأسرة النادي وفرق الجودو المختلفة، وسلم درع التفوق العام للإدارة واللاعبين والمدربين بمقر نادي الفجيرة للفنون القتالية في احتفالية خاصة حضرها عدد من أهالي اللاعبين.
وقال نادر أبوالشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن النادي طور من استراتيجياته مؤخراً على الصعد الفنية والإدارية كافة، وانتهج أساليب تدريبية وتكتيكية محدثة ترجمتها هذه النتائج، وثمّن جهود القسم الفني للحفاظ على هذا اللقب للعام الثاني على التوالي، وتوجه بالشكر للقسم الفني والإداري والطبي واللاعبين على هذا الإنجاز.

أخبار ذات صلة
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
اتحاد الجودو ينظم «المخيم الصيفي» في مقره الجديد
الجودو
اتحاد الجودو
نادي الفجيرة للفنون القتالية
آخر الأخبار
"المعاشات": 5 محددات زمنية لاستفادة المؤمن عليه من خدمة "شورك"
علوم الدار
"المعاشات": 5 محددات زمنية لاستفادة المؤمن عليه من خدمة "شورك"
اليوم 11:48
"السلامة الغذائية" تؤكد ضرورة الالتزام بالذبح في المسالخ
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تؤكد ضرورة الالتزام بالذبح في المسالخ
اليوم 12:54
"الإمارات للتعليم المدرسي" تعلن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية والإعادة
علوم الدار
"الإمارات للتعليم المدرسي" تعلن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية والإعادة
اليوم 13:10
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بـ «يوم روسيا»
الأخبار العالمية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بـ «يوم روسيا»
اليوم 13:04
«أبوظبي للدراجات الهوائية» يشارك في «طواف ديفيد» بكندا
الرياضة
«أبوظبي للدراجات الهوائية» يشارك في «طواف ديفيد» بكندا
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©