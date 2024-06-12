«الفجيرة للفنون القتالية» يحتفل ببطولات موسم الجودو

الفجيرة (وام)

كرم اتحاد الجودو، نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق للموسم الحالي الذي اختتم بتحقيقه 710 نقاط، وتتويجيه بكأس الإمارات للجودو، وكأس المركز الأول لفئة الشباب، وكأس المركز الأول لفئة الأشبال وحصوله على 196 ميدالية ملونة على مدار الموسم.

وأعربت إدارة النادي عن شكرها لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة والشباب وبرامج اكتشاف المواهب وتطويرها.

ونقل عيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة الاتحاد تهاني المجلس لأسرة النادي وفرق الجودو المختلفة، وسلم درع التفوق العام للإدارة واللاعبين والمدربين بمقر نادي الفجيرة للفنون القتالية في احتفالية خاصة حضرها عدد من أهالي اللاعبين.

وقال نادر أبوالشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن النادي طور من استراتيجياته مؤخراً على الصعد الفنية والإدارية كافة، وانتهج أساليب تدريبية وتكتيكية محدثة ترجمتها هذه النتائج، وثمّن جهود القسم الفني للحفاظ على هذا اللقب للعام الثاني على التوالي، وتوجه بالشكر للقسم الفني والإداري والطبي واللاعبين على هذا الإنجاز.