لورينسي «الناجح الوحيد» في خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

تتجه النية داخل شركة خورفكان لكرة القدم، لاختيار 4 أجانب جدد مع لاعبين مقيمين جدد بالكامل، بعد أن جددت الإدارة السابقة عقد المهاجم لورينسي، ليبقى مع «النسور» موسماً جديداً.

وشكل البرازيلي لورينسي، الاستثناء الوحيد بين كل مهاجمي فريق خورفكان الموسم الماضي، حيث سجل 10 أهداف من 34 هدفاً سجلها الفريق في المسابقة، وهو المعدل الأعلى بين 9 لاعبين أجانب مروا على الفريق بالموسم نفسه.

سجل البرازيلي تياجو 5 أهداف، حيث تم الاستغناء عنه في «الميركاتو الشتوي»، وسجل بديله البرازيلي رانييل سانتانا هدفين فقط طوال 13 مباراة بالدور الثاني، فيما سجل «المقيم» جونيور 3 أهداف، ومثلها لمواطنه المقيم رافائيل، رغم كونه مدافعاً، فيما سجل الجنوب أفريقي سيريرو هدفاً واحداً، وسجل الأوزبكي عزيز بيك أمانوف هدفاً واحداً، فيما سجل السوداني محمد عوض الله 3 أهداف، ليصل عدد مجموع أهداف الأجانب 28 هدفاً من أهداف الفريق الإجمالية في الموسم المنتهي.