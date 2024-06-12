الرجبي يتقدم إلى «المركز 57» في التصنيف الدولي

رضا سليم (دبي)

حقق منتخبنا الوطني للرجبي الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 36-32 في المباراة التي جرت بينهما بملعب ذا سيفينز في دبي، ضمن الجولة الثانية من البطولة الآسيوية للنخبة فئة 15 لاعباً، ويلتقي منتخبنا مع ماليزيا يوم 21 يونيو الجاري بالملعب نفسه، وفي حالة الفوز بالمواجهة الثالثة والأخيرة سيضمن المنتخب وصافة البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى، والتي تأهل لها بعد تصدر بطولة المستوى الأول، وتعد البطولة إحدى المحطات المهمة، خاصة أن بطل نسخة العام المقبل يتأهل إلى كأس العالم 2027، المقرر إقامتها في أستراليا.

حضر المباراة قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد اللعبة، وعدد من الشخصيات.

من ناحية أخرى، حقق منتخبنا قفزة في التصنيف العالمي للرجال الصادر من الاتحاد الدولي للعبة، بعد حصوله على المركز 57، محتلاً المركز الثالث عربياً، والذي يعد أفضل تصنيف على الإطلاق بالنسبة للرجبي الإماراتي بعد النتائج المتميزة على المستوى القاري.

واحتل المنتخب المغربي المركز 46 في التصنيف الدولي، متصدراً قائمة المنتخبات العربية، التي جاء فيها المنتخب التونسي وصيفاً في المركز 48، والإمارات الثالث عربياً بالمركز 57، ثم الجزائر بالترتيب 69،تليه قطر بالمركز 90 عالمياً من إجمالي 113 منتخباً.

وواصلت جنوب أفريقيا تصدرها قائمة التصنيف الدولي، واحتلت أيرلندا المركز الثاني، ونيوزلندا ثالثاً، وفرنسا رابعاً، وإنجلترا خامساً، وإسكتلندا سادساً، والأرجنتين سابعاً، وإيطاليا ثامناً، وأستراليا تاسعاً، فيما حلت ويلز بالمركز العاشر.