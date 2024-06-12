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الرياضة

«أبوظبي للدراجات الهوائية» يشارك في «طواف ديفيد» بكندا

«أبوظبي للدراجات الهوائية» يشارك في «طواف ديفيد» بكندا
12 يونيو 2024 13:00

أبوظبي (وام)
يشارك محمد بن بليد المرر، لاعب نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في منافسات «طواف ديفيد»، والذي ينطلق بعد غدٍ الجمعة من مدينة بانف في كندا، ويمتد لمسافة 4300 كم، حتى حدود المكسيك على طول جبال روكي.
وسيكون المرر، الدراج العربي الوحيد، الذي يشارك في هذه النوعية من سباقات التحمل، بجانب أكثر من 200 متسابق من جميع أنحاء العالم.
وأكد المرر أن منافسات السباق ستكون من خلال المرور بالعديد من الطرق الجبلية، في رحلة قد تستغرق 14 يوماً بشكل مستمر، فيما تتخللها أوقات الراحة، حسب قدرات كل متسابق في الاستمرار على طول السباق، وصولاً إلى المرحلة النهائية.
وقال المرر إنه بدأ الاستعداد للمشاركة في هذا الحدث منذ عام من خلال تدريبات يومي، إضافة إلى مشاركته في سباق أقيم في قيرغيزستان لمسافة 1800 كم.
وستشهد منافسات «طواف ديفيد»، المرور بالعديد من المناطق، التي تختلف وتتنوع فيها درجات الحرارة، وغيرها من عوامل الطقس.
وكان الرقم السابق للسباق قد تحقق بنسخة العام الماضي 2023 في زمن 14 يوماً، و3 ساعات، و23 دقيقة عن طريق الدراج الإسباني أوبارثو بارثولموز.

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