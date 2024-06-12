«الأبيض» في المستوى الرابع لـ«ثالثة» تصفيات المونديال

معتز الشامي (دبي)

بات منتخبنا الوطني في المستوى الرابع آسيوياً، بعد التعادل الإيجابي أمام شقيقه البحريني، في ختام مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث يتوقع أن يتراجع «الأبيض» مركزاً في التصنيف العالمي، الذي سيعلن عنه يوم 20 يونيو الجاري، بالإضافة لارتفاع تصنيف المنتخب الأردني، وذلك في النظام المطبق بقرعة المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي سيتم سحبها يوم 27 الجاري في كوالالمبور، وسيتم إجراء القرعة لـ18 منتخباً تتأهل لتلك المرحلة بختام التصفيات، والتي تكون قد ضمنت موقعها في بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية.

وينتظر أن يتم تصنيف المنتخبات على 6 مستويات، يضم كل مستوى 3 فرق، وتقسم لاحقاً على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، عبر 6 مقاعد مباشرة، بينما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة، التي ستقام من مجموعة واحدة تضم 6 فرق يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى المونديال، ليتبقى نصف مقعد يتم تحديده بالمرحلة الخامسة للتصفيات، والتي ستقام تحت مسمى الملحق الآسيوي بين ثالث ورابع المجموعة، ليتأهل لاحقاً الفائز للملحق العالمي، وفي حال الفوز يصل إلى المونديال.

وبالعودة للمواجهة أمام البحرين، التي كانت مجرد تحصيل حاصل فيما يتعلق بترتيب المجموعة، ولكن الفوز بها كان مهماً لمنتخبنا من أجل الحفاظ على جمع نقاط أكبر تساعده في التصنيف القاري قبل إجراء القرعة المرتقبة، لم يقدم منتخبنا الوطني الأداء المتوقع منه في ظل غياب التركيز عن لاعبيه، سواء لأن اللقاء جاء في نهاية الموسم الطويل، وبالتالي تعرض بعض اللاعبين للإرهاق، أو نظراً للغيابات التي أثرت على أداء المنتخب، حيث غاب كل من فابيو ليما وكايو كانيدو وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني بداعي الإصابة، ما اضطر الجهاز الفني للاعتماد على الوجوه الجديدة في بعض المراكز.

وتمكن سلطان عادل من التسجيل، ولكن تلقي المنتخب هدفاً من خطأ دفاعي في بداية اللقاء، صعَّب من المهة، كما أهدر لاعبو «الأبيض» عدة فرص، فضلاً عن غياب التركيز الدفاعي في الشوط الأول تحديداً، والذي كلف المنتخب الهدف.

وينتظر أن يخوض المنتخب أول مبارياته في تصفيات المرحلة الثالثة في سبتمبر المقبل، في ظل عدم خوض أي مباريات ودية قبلها، حيث يتجمع «الأبيض» بعد جولتين من الدوري أواخر أغسطس المقبل.