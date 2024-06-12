الوصل يحصد «درع التفوق العام» للطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل نادي الوصل بنيل «درع التفوق العام» لموسم 2023-2024، للكرة الطائرة، في نسخته الأولى، بعد الآلية الجديدة لنقاط الموسم، والتي تمنح كل نادٍ 5 نقاط على المشاركة في كل مسابقة، إضافة إلى 3 نقاط لكل نادٍ عن كل مدرب أو مساعد مدرب مواطن مسجل لدى الاتحاد، شريطة مشاركته الفعلية في الإشراف على فريقه بنسبة لا تقل عن 80%.

ومنحت الآلية الجديدة الأندية 3 نقاط عن كل لاعب مسجل بالقائمة النهائية للمنتخبات الوطنية، وثلاث نقاط أخرى لكل نادٍ عن ترشيح حكم مواطن مرشح من النادي للتسجيل لدى الاتحاد، بجانب نقطتين للمشاركة في جولات الكرة الشاطئية، علاوة على نقاط استخدام مرافق النادي لتجمعات المنتخبات الوطنية، وإقامة الدورات التدريبية وورش التحكيم، مهرجات الصغار، استضافة المباريات النهائية كملاعب محايدة.

وجاءت احتفالية الوصل بنيل درع التفوق العام، بحضور عبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وعبد العزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، وطارق الشحي رئيس شركة الألعاب الجماعية بنادي الوصل، ومحمد عمر الطاير، وأحمد الطنيجي أعضاء مجلس الإدارة بالنادي، وأحمد سعيد النعيمي مدير الألعاب الجماعية، وعبد الله عتيق بو رقيبة مشرف كرة الطائرة بالوصل.

من جهة أخرى، شارك حكم الطائرة الدولي إسماعيل إبراهيم البلوشي في إدارة مباريات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري العالمي للرجال، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 9 يونيو الجاري في اليابان، وأدار البلوشي مباراة اليابان مع بولندا، وإيران مع البرازيل كحكم أول، بينما شارك كحكم ثانٍ في إدارة مباريات اليابان مع سلوفينيا، وتركيا مع سلوفينيا، وبولندا مع بلغاريا، وهو يستعد لإدارة مباريات الأسبوع الثالث من فعاليات الدوري العالمي للسيدات، والمقامة بدورها في في اليابان حتى 16 يونيو الجاري.