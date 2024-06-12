الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سبيشال ون» يرشح «البحارة» للفوز بلقب «اليورو»

«سبيشال ون» يرشح «البحارة» للفوز بلقب «اليورو»
12 يونيو 2024 15:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
قبل يومين من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» في ألمانيا، أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو «61 عاماً» المدير الفني الجديد لفنربخشة التركي، بحديث لصحيفة «بيلد» الألمانية، تحدث خلاله عن فرص المنتخبات المشاركة في المنافسة وحظوظ منتخب بلاده في تحقيق اللقب، والمنتخبات الأخرى التي يرشحها للفوز بالبطولة، كما تطرق للحديث عن النجم الكبير كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب «البحارة»، وأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب عبرتاريخه.
وقال إن منتخب بلاده يملك خظوظاً قوية للوصول إلى أبعد مدى في هذه البطولة، لما يضمه من عناصر كثيرة موهوبة، تجمع بين الشباب والخبرة، وفي المقدمة «كابتن» المنتخب رونالدو، الذي تفوق على نفسه في آخر مباراة تجريبية لعبها «البحارة» أمس الثلاثاء أمام أيرلندا وانتهت بفوز كتيبة «الدون» 3-0، سجل منها رونالدو هدفين في عشر دقائق، بعد أن سجل جواو فيليكس الهدف الأول.
وبمناسبة الحديث عن رونالدو «39 عاماً» لاعب النصر السعودي، سألته الصحيفة: كيف يمكن إدارة لاعب بحجم وثقل رونالدو؟ وهو في هذه السن، وهل يمكن مشاركته في جميع المباريات من بدايتها إلى نهايتها أم لا بد من إراحته في بعضها أو عدم إشراكه من البداية للنهاية؟
رد «سبيشال ون» قائلاً: أعتقد أن رونالدو سيستمر في تأثيره بدرجة كبيرة جداً رغم سنه، وعلى المدير الفني روبرتو مارتينيز أن يعرف كيف يدير لاعبه، لأنهما هما الوحيدان اللذان يمكنهما معرفة ذلك.
وأضاف مورينيو المدير الفني السابق لروما الإيطالي قائلاً: على المدرب أن يعرف ما هو شعور رونالدو، وما هي أهدافه وطموحاته، وهل يلعب كل مباراة حتى الدقيقة الأخيرة؟ ومتى يجب حمايته في بعض اللحظات المهمة.
واستكمالاً لحديث مورينيوعن المنتخبات المرشحة للقب «يورو 2024»، قال مورينيو: فرنسا وإنجلترا في المقدمة ومعهما ألمانيا صاحبة الأرض، ولا يمكن تجاهل منتخب إسبانيا، وعندما سٌئل عن منتخب إيطاليا حامل لقب البطولة الأخيرة، قال: إيطاليا لن تحتفظ بلقبها لأنها لم تعد تملك جيلاً موهوباً، وفرصها محدودة جداً في تحقيق الفوز.
ويأمل مورينيو أن ينجح منتخب بلاده مجدداً في الفوز بالبطولة مثلما فعل في نسخة 2016، بل وصلت الثقة به إلى درجة القول إن البرتغال لو كان لديها فريقان في هذه البطولة، فإن الفريق الثاني سينافس أيضاً وسيكون مرشحاً للفوز باللقب.

أخبار ذات صلة
مبابي: جئنا لكتابة التاريخ في «اليورو»!
كروس: أطفالي لم يسألوني عن خطة منتخب ألمانيا !!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
يورو 2024
كأس الأمم الأوروبية
منتخب البرتغال
كريستيانو رونالدو
جوزيه مورينيو
آخر الأخبار
شرطة دبي توّظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها
علوم الدار
شرطة دبي توّظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها
اليوم 16:14
رواد محطة الفضاء الدولية الروس يهنئون مواطنيهم بمناسبة "يوم روسيا"
الترفيه
رواد محطة الفضاء الدولية الروس يهنئون مواطنيهم بمناسبة "يوم روسيا"
اليوم 16:04
مبابي: جئنا لكتابة التاريخ في «اليورو»!
الرياضة
مبابي: جئنا لكتابة التاريخ في «اليورو»!
اليوم 16:00
السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج
الترفيه
السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج
اليوم 15:48
رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الإمارات
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©