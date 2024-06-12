«سبيشال ون» يرشح «البحارة» للفوز بلقب «اليورو»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل يومين من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» في ألمانيا، أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو «61 عاماً» المدير الفني الجديد لفنربخشة التركي، بحديث لصحيفة «بيلد» الألمانية، تحدث خلاله عن فرص المنتخبات المشاركة في المنافسة وحظوظ منتخب بلاده في تحقيق اللقب، والمنتخبات الأخرى التي يرشحها للفوز بالبطولة، كما تطرق للحديث عن النجم الكبير كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب «البحارة»، وأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب عبرتاريخه.

وقال إن منتخب بلاده يملك خظوظاً قوية للوصول إلى أبعد مدى في هذه البطولة، لما يضمه من عناصر كثيرة موهوبة، تجمع بين الشباب والخبرة، وفي المقدمة «كابتن» المنتخب رونالدو، الذي تفوق على نفسه في آخر مباراة تجريبية لعبها «البحارة» أمس الثلاثاء أمام أيرلندا وانتهت بفوز كتيبة «الدون» 3-0، سجل منها رونالدو هدفين في عشر دقائق، بعد أن سجل جواو فيليكس الهدف الأول.

وبمناسبة الحديث عن رونالدو «39 عاماً» لاعب النصر السعودي، سألته الصحيفة: كيف يمكن إدارة لاعب بحجم وثقل رونالدو؟ وهو في هذه السن، وهل يمكن مشاركته في جميع المباريات من بدايتها إلى نهايتها أم لا بد من إراحته في بعضها أو عدم إشراكه من البداية للنهاية؟

رد «سبيشال ون» قائلاً: أعتقد أن رونالدو سيستمر في تأثيره بدرجة كبيرة جداً رغم سنه، وعلى المدير الفني روبرتو مارتينيز أن يعرف كيف يدير لاعبه، لأنهما هما الوحيدان اللذان يمكنهما معرفة ذلك.

وأضاف مورينيو المدير الفني السابق لروما الإيطالي قائلاً: على المدرب أن يعرف ما هو شعور رونالدو، وما هي أهدافه وطموحاته، وهل يلعب كل مباراة حتى الدقيقة الأخيرة؟ ومتى يجب حمايته في بعض اللحظات المهمة.

واستكمالاً لحديث مورينيوعن المنتخبات المرشحة للقب «يورو 2024»، قال مورينيو: فرنسا وإنجلترا في المقدمة ومعهما ألمانيا صاحبة الأرض، ولا يمكن تجاهل منتخب إسبانيا، وعندما سٌئل عن منتخب إيطاليا حامل لقب البطولة الأخيرة، قال: إيطاليا لن تحتفظ بلقبها لأنها لم تعد تملك جيلاً موهوباً، وفرصها محدودة جداً في تحقيق الفوز.

ويأمل مورينيو أن ينجح منتخب بلاده مجدداً في الفوز بالبطولة مثلما فعل في نسخة 2016، بل وصلت الثقة به إلى درجة القول إن البرتغال لو كان لديها فريقان في هذه البطولة، فإن الفريق الثاني سينافس أيضاً وسيكون مرشحاً للفوز باللقب.