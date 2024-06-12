«ألباسو» يحصد «كأس الوثبة» في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

حصد الجواد «ألباسو تي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة كوب فاندربيك، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، الذي أقيم بمضمار والوني مونس جلين بمملكة بلجيكا، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية.

وجاء السباق الذي شاركت فيه 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، حافلاً بالقوة والندية والتكافؤ، وحسم «ألباسو تي» البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «المرتجز» نتيجة السباق في آخر 200 متر بزمن وقدره 1:42:16 دقيقة.

وجاء تفوق البطل بفارق طولين عن «نيل ادامز» لأوروس إيشباخر، بإشراف فرانشيسكا إيشباخر وقيادة ستيفان لورنت، فيما جاء ثالثاً بفارق عنق عن الثاني «تيكس دي أي» للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، وقيادة كارين ديلتجينز.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.