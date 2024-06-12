مبابي: جئنا لكتابة التاريخ في «اليورو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تحدث النجم كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن طموحات «الديوك» في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وقال في حديث لمجلة «بيلد سبورت» قبل يومين من انطلاق البطولة: أتينا إلى ألمانيا لكي نكتب التاريخ.. هذا عملنا ونحن مستعدون تماماً ومتعطشون لتحقيق النجاح ونعرف جيداً إننا قادرون على ذلك.

وتابع هداف كأس العالم الأخيرة 2022: يمكننا تحقيق شيء جيد لبلادنا إذا عدنا بالكأس إلى أرض الوطن، مشيراً إلى أن الطموحات الكبرى لـ «الديوك» مصحوبة بالكثير من التواضع والواقعية.

وعندما سُئل عما إذا كان يحب مواجهة منتخب ألمانيا في النهائي، قال مبابي النجم الجديد لريال مدريد: بالتأكيد أحب ذلك، رغم أننا تلقينا هزيمتين ودياً من منتخب «المانشافت»، الأخيرة في مارس الماضي بمدينة ليون «0-2»، والأولى في سبتمبر من العام الماضي بمدينة دورتموند «1-2».

وعلق بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، قائلاً: المباريات التجريبية الودية لا تُؤخذ كثيراً في الاعتبار، معترفاً بأن منتخب «المانشافت» فريق كبير وصاحب تاريخ، ودائماً ما يكون حاضراً في كل بطولة، وإذا ما ابتعد عن مستواه في فترة ما، فإنه سرعان ما يعود أكثر قوة بعد تلقيه بعض الضربات.