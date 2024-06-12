الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي: جئنا لكتابة التاريخ في «اليورو»!

مبابي: جئنا لكتابة التاريخ في «اليورو»!
12 يونيو 2024 16:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
تحدث النجم كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن طموحات «الديوك» في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وقال في حديث لمجلة «بيلد سبورت» قبل يومين من انطلاق البطولة: أتينا إلى ألمانيا لكي نكتب التاريخ.. هذا عملنا ونحن مستعدون تماماً ومتعطشون لتحقيق النجاح ونعرف جيداً إننا قادرون على ذلك.
وتابع هداف كأس العالم الأخيرة 2022: يمكننا تحقيق شيء جيد لبلادنا إذا عدنا بالكأس إلى أرض الوطن، مشيراً إلى أن الطموحات الكبرى لـ «الديوك» مصحوبة بالكثير من التواضع والواقعية.
وعندما سُئل عما إذا كان يحب مواجهة منتخب ألمانيا في النهائي، قال مبابي النجم الجديد لريال مدريد: بالتأكيد أحب ذلك، رغم أننا تلقينا هزيمتين ودياً من منتخب «المانشافت»، الأخيرة في مارس الماضي بمدينة ليون «0-2»، والأولى في سبتمبر من العام الماضي بمدينة دورتموند «1-2».
وعلق بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، قائلاً: المباريات التجريبية الودية لا تُؤخذ كثيراً في الاعتبار، معترفاً بأن منتخب «المانشافت» فريق كبير وصاحب تاريخ، ودائماً ما يكون حاضراً في كل بطولة، وإذا ما ابتعد عن مستواه في فترة ما، فإنه سرعان ما يعود أكثر قوة بعد تلقيه بعض الضربات.

أخبار ذات صلة
«سبيشال ون» يرشح «البحارة» للفوز بلقب «اليورو»
كروس: أطفالي لم يسألوني عن خطة منتخب ألمانيا !!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
كيليان مبابي
كأس الأمم الأوروبية
يورو 2024
آخر الأخبار
شرطة دبي توّظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها
علوم الدار
شرطة دبي توّظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها
اليوم 16:14
رواد محطة الفضاء الدولية الروس يهنئون مواطنيهم بمناسبة "يوم روسيا"
الترفيه
رواد محطة الفضاء الدولية الروس يهنئون مواطنيهم بمناسبة "يوم روسيا"
اليوم 16:04
مبابي: جئنا لكتابة التاريخ في «اليورو»!
الرياضة
مبابي: جئنا لكتابة التاريخ في «اليورو»!
اليوم 16:00
السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج
الترفيه
السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج
اليوم 15:48
رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الإمارات
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©