تنظيمية «القفال» تُثمن جهود شرطة دبي لإنجاح «النسخة 33»

دبي (الاتحاد)

أشادت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالدور الكبير الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح الفعاليات الرياضية البحرية كافة، التي تقام في شواطئ إمارة دبي، ونظمها النادي على مدار الموسم الرياضي 2023-2024.

وثمنت اللجنة العليا المنظمة الدعم الكبير الذي قدمته القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها لإنجاح سباق النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي اختتم بنجاح وسط مشاركة كبيرة واهتمام من مختلف شرائح المجتمع.

وتسلم العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، درعاً تكريمية من اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال قدمه له محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، تقديراً للدور الواضح، والمساهمة المستمرة في إنجاح الفعاليات، وتأمين سلامة المشاركين.

وتلقى العقيد علي عبدالله القصيب النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة في شرطة دبي، كذلك تكريماً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المشرفة والمنظمة على سباق القفال 33، تقديراً لمشاركته الفاعلة مع اللجنة المنظمة، ودوره مشرفاً على الأمن والسلامة في السباق الكبير.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال على تكريم عدد من الإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ومن بينها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حيث تسلم الرائد سيف خلفان أحمد المنصوري درعاً تذكارياً من المدير التنفيذي، وشمل التكريم كذلك إدارة الفعاليات.