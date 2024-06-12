«عالم دبي للرياضة» يعود بـ «الدورة الأكبر والأضخم»

دبي (الاتحاد)

يستعد مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة الدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة للرياضة الداخلية واللياقة البدنية في المنطقة خلال الفترة من 22 يونيو الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل، وتتضمن دورة هذا الصيف مجموعة مميزة من الأنشطة الرياضية المفضلة، وفعاليات جديدة، وتحديات شيّقة يترقبها عشاق الحياة الصحية من جميع الأعمار كل عام، وذلك في أكثر من 40 ملعباً تمتد على مساحة 300 ألف قدم مربع، لتكون بذلك الدورة الأكبر والأفضل والأكثر تنوعاً حتى الآن.

وتتميز دورة العام 2024 بمجموعة رائعة من فعاليات الدورة السابقة التي لاقت شعبية كبيرة بين الجمهور مثل كرة الريشة، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة القدم، والبادل، وكرة البيكل، وتنس الطاولة، والتنس، والكرة الطائرة. كما تشمل الدورة الحالية مجموعة من المرافق والأنشطة التي تم إطلاقها لأول مرة العام الماضي مثل صالة الكروس فيت الرياضية، ودروس اللياقة البدنية، ومنطقة ألعاب الأطفال وبمساحات أكبر في هذه الدورة، لاستقطاب جميع الأعمار على اختلاف مستوى لياقاتهم البدنية. كما يستضيف الحدث لأول مرة سوق منت ماركت (Mint Market) لبيع المنتجات والمستلزمات الرياضية، بهدف تعزيز فرصة المشاركة في أنشطة وفعاليات عالم دبي للرياضة والحفاظ على نشاط وحيوية الجسم والعقل خلال فصل الصيف.

وستكون دروس اللياقة البدنية والحصص الأكاديمية وحجوزات الملاعب ومنطقة ألعاب الأطفال وجميع فعاليات وأنشطة عالم دبي للرياضة مجانية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يومي السبت 22 والأحد 23 يونيو والتي ستشهد انطلاق فعاليات عالم دبي للرياضة. وسيمارس عشّاق الرياضة من جميع الأعمار رياضاتهم المفضلة ويصقلون مهاراتهم ويعززون أسلوب حياتهم الصحي وحيويتهم مع رياضات جديدة تحت سقف واحد في مركز دبي التجاري العالمي ضمن أجواء حماسية ومجتمعية طوال موسم الصيف، ويمكن حجز ملعب، واختيار الرياضة المفضلة والتوقيت المناسب لممارستها عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق عالم دبي للرياضة الذكي.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أصبح عالم دبي للرياضة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تقام على مدار العام وتعزز عناصر ومكونات جودة الحياة في دبي، ومن الأحداث الأساسية والمهمة على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية سواء للرياضات التنافسية أو المجتمعية، وفي الدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة يحرص مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومختلف الجهات الحكومية على زيادة الفعاليات خلال فصل الصيف وتنويع الألعاب الرياضية التي تقام تحت سقف واحد داخل القاعات مكيفة الهواء، ليكون متنفساً للجميع ومكاناً آمناً للتنافس الرياضي والتعارف بين مختلف أفراد المجتمع، ولتشجيع الأفراد من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية على ممارسة والنشاط البدني خلال فصل الصيف».

وأضاف حارب: «يعد هذا الحدث السنوي، ملتقى لجميع فئات المجتمع من جميع الأعمار من أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي، والوجهة المفضلة للكبار والصغار والرجال النساء وكبار المواطنين ولاعبي الأكاديميات الرياضية وحتى الفئات العمالية بمختلف القطاعات، من بينها مهندسو النظافة وعمال التوصيل، حيث يخصص مجلس دبي الرياضي فعاليات لهذه الفئات التي تشكل جزءاً أساسياً من المجتمع ليعيشوا تجربة رياضية ممتعة تمنحهم السعادة وتعزز علاقات التعاون والتعارف فيما بينهم، وتؤكد أنهم جزء مهم وأساسي في المجتمع ومحط تقدير لما يقدمونه من خدمات للمدينة ولأفراد المجتمع فيها».