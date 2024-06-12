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الرياضة

الزعابي يُدير منافسات بطولة العالم للكاراتيه

الزعابي يُدير منافسات بطولة العالم للكاراتيه
12 يونيو 2024 19:00

دبي (الاتحاد)
تلقى الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام باتحاد الكاراتيه، عضو لجنتي الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، دعوة من الاتحاد الدولي لتحكيم بطولة العالم للفرق «جماعي»، التي تقام بمدينة بامبلونا في إسبانيا خلال الفترة من 22 حتى 24 نوفمبر المقبل.
ويعد جابر الزعابي أحد أبرز حكام الكاراتيه على الصعيدين الدولي والآسيوي، بعدما سطر تاريخاً من ذهب كونه أول حكم دولي إماراتي يحمل عضوية لجنة الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي للكاراتيه، وأول حكم إماراتي يترأس أبسطة نهائيات بطولات العالم والدوريات العالمية، وأول مختبر إماراتي للحكام للشارتين الآسيوية والدولية.
وعبر اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يعتبر إنجازاً جديداً للكاراتيه الإماراتي، الذي يسير بخطى ثابته من أجل دعم جميع أبناء الامارات في رياضة الكاراتيه لاعبين وحكام وإداريين.

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