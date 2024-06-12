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الرياضة

«فارس الشراع» يشارك في «دولية بريطانيا» لقفز الحواجز

«فارس الشراع» يشارك في «دولية بريطانيا» لقفز الحواجز
12 يونيو 2024 17:30

لندن (وام)

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يشارك الفارس حميد عبدالله المهيري، من إسطبلات الشراع، في بطولة «بوليسورث» الدولية لقفز الحواجز، المقامة في بريطانيا في الفترة من 19 إلى 23 يونيو الجاري.
وتوجه المهيري بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، على رعايتها المستمرة للفرسان، ودعم مشاركتهم في البطولات القارية والدولية.
وأوضح أن فوزه بالمركزين الأول والثاني في منافسات قفز الحواجز للخيول فئة خمس سنوات، والمركز الأول للخيول فئة ست سنوات في فعاليات بطولة «بوليسورث» الدولية، والمركز الثاني ضمن فئة النجمتين على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم في بريطانيا مؤخراً يمثل دافعاً قوياً وكبيراً له قبل انطلاق البطولة القادمة.
وقال المهيري إن وصول منتخب الإمارات لقفز الحواجز إلى أولمبياد باريس 2024، يمهد الطريق لإنجازات أخرى مستقبلاً، مع الأخذ بالاعتبار التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، ووجود العناصر الجيدة القادرة على إظهار المستويات التنافسية في البطولات الخارجية.

قفز الحواجز
بريطانيا
فاطمة بنت هزاع بن زايد
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