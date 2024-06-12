الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يضم «هداف دوري اليد»

الشارقة يضم «هداف دوري اليد»
12 يونيو 2024 18:30

رضا سليم (دبي)
تعاقد نادي الشارقة الرياضي مع المصري عمر فولي لاعب فريق مليحة السابق لدعم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، وجاء التعاقد مع فولي من قبل إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، بعدما قدم مستوى مميزاً في الموسم الماضي مع مليحة وتصدر قائمة الهدافين بدوري أقوياء اليد.
وسبق للاعب تمثيل أندية الأهلي والجيش في مصر، وتُوج مع الدحيل بكأس أمير قطر، بعدما لعب له على سبيل الإعارة، وخاض تجربة ناجحة مع نادي مليحة انتهت بنهاية الموسم الماضي.
وبدأت إدارة الألعاب الجماعية الترتيب للموسم الجديد لضخ دماء جديدة في الفريق، بعد التعاقد مع المدرب المصري محمد كشك بدلا من التونسي سامي السعيدي.

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يناقش سياسات العمل الحكومي
«الحج.. خطوة بخطوة» في الشارقة
الشارقة
مليحة
دوري كرة اليد
آخر الأخبار
ماكرون: لن أستقيل إذا خسر حزبي الانتخابات الفرنسية
الأخبار العالمية
ماكرون: لن أستقيل إذا خسر حزبي الانتخابات الفرنسية
اليوم 19:00
الزعابي يُدير منافسات بطولة العالم للكاراتيه
الرياضة
الزعابي يُدير منافسات بطولة العالم للكاراتيه
اليوم 19:00
إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية كان رفعها ضد شركة «أوبن إيه آي»
الأخبار العالمية
إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية رفعها ضد شركة «أوبن إيه آي»
اليوم 18:57
اليونان تغلق معلماً شهيراً بسبب موجة الحر الشديد
الأخبار العالمية
اليونان تغلق معلماً شهيراً بسبب موجة الحر الشديد
اليوم 18:49
«الهوية والجنسية» تقدم خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام في المنافذ البرية والجوية
علوم الدار
«الهوية والجنسية» تقدم خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام في المنافذ البرية والجوية
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©