الشارقة يضم «هداف دوري اليد»

رضا سليم (دبي)

تعاقد نادي الشارقة الرياضي مع المصري عمر فولي لاعب فريق مليحة السابق لدعم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، وجاء التعاقد مع فولي من قبل إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، بعدما قدم مستوى مميزاً في الموسم الماضي مع مليحة وتصدر قائمة الهدافين بدوري أقوياء اليد.

وسبق للاعب تمثيل أندية الأهلي والجيش في مصر، وتُوج مع الدحيل بكأس أمير قطر، بعدما لعب له على سبيل الإعارة، وخاض تجربة ناجحة مع نادي مليحة انتهت بنهاية الموسم الماضي.

وبدأت إدارة الألعاب الجماعية الترتيب للموسم الجديد لضخ دماء جديدة في الفريق، بعد التعاقد مع المدرب المصري محمد كشك بدلا من التونسي سامي السعيدي.