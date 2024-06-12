«الشارقة الرياضية للبادل» تنطلق 25 يونيو

الشارقة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تقام خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري منافسات النسخة الثانية لبطولة الشارقة الرياضية للبادل، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على ملاعب WPA SHARJAH بمشاركة 450 لاعباً، يتنافسون على جوائز تصل قيمتها إلى 205 آلاف درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومحمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية وعدد من المسؤولين والرعاة.

تضم البطولة ثلاث فئات هي فئة المواطنين من غير المصنفين، وفئة الخليجي والأجنبي، وفئة الدوليين من قارتي آسيا وأفريقيا، والذين يتنافسون جميعاً في 5 من ملاعب WPA SHARJAH.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي أن بطولة الشارقة الرياضية للبادل أصبحت من أهم البطولات الرياضية التي تنظم سنوياً في الإمارة، وهو ما يؤكد التوجه الراسخ لحكومة الشارقة لمواكبة الرياضات العالمية والحرص على صقلها في نفوس الشباب لاسيما أن رياضة البادل أصبحت الرياضة الأسرع نمواً وتوسعاً في العالم ووجه الشكر لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على تنظيمها لهذه البطولة، متمنياً أن تسفر عن مواهب جديدة ومتميزة تخدم منتخب الإمارات للبادل.

وذكر خالد جاسم المدفع أن بطولة الشارقة الرياضية للبادل، كرست مع غيرها من الفعاليات الرياضية التي تحتضنها الإمارة مكانة الشارقة وجهة عالمية للسياحة الرياضية.