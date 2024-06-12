سلمان بن إبراهيم يهنئ منتخبات الدور الثالث بتصفيات آسيا للمونديال

كوالالمبور (الاتحاد)

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنتخبات الآسيوية المتأهلة للدور الثالث من التصفيات القارية لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمناسبة ختام تصفيات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا: «يسعدنا أن نهنئ المنتخبات الآسيوية التي واصلت رحلتها لبلوغ أهم حدث كروي عالمي، وذلك بعد أن قدمت تلك المنتخبات مستويات فنية متميزة، وأظهرت رغبة كبيرة للمضي قدماً في طريق المنافسة على التأهل لكأس العالم التي ستشهد التمثيل الأكبر للقارة الآسيوية في تاريخ الحدث العالمي الكبير، في الوقت الذي استحقت فيه تلك المنتخبات عن جدارة التأهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة في السعودية».

ونوه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالصورة الزاهية لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، والتي أظهرت انحسار الفجوة الفنية بين غالبية المنتخبات المشاركة، مشيداً بالمتابعة الجماهيرية الكبيرة للتصفيات، والتي تبرز شغف الجماهير الآسيوية للعبة الشعبية الأولى.

وخص رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتهنئة منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقيرغيزستان على تأهلها للمرة الأولى إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مشيداً بالتطور الملموس في مستويات المنتخبات الثلاثة، متمنياً للمنتخبات كافة التوفيق والنجاح في منافسات الأدوار الحاسمة على طريق التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمستويات منتخبات الدول الصاعدة خلال التصفيات، قائلاً: «نظام التصفيات أتاح المجال أمام الدول النامية في كرة القدم الآسيوية للمنافسة على مستوى أعلى وأقوى، وأنا سعيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها المنتخبات الصاعدة خلال حملة المنافسة الصعبة، متمنياً لها كل التوفيق في المنافسة على مقاعد التأهل في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية».

يشار إلى أنه تم تخصيص ثمانية مقاعد مباشرة لقارة آسيا في نهائيات كأس العالم 2026 الموسعة، التي تضم 48 فريقاً، في حين يتوافر أيضاً مقعد إضافي محتمل عبر الملحق العالمي.

وتنطلق منافسات الدور الثالث من الطريق إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية في شهر سبتمبر 2024، حيث ستُقَسَّم المنتخبات الـ 18 على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة تلقائياً إلى النهائيات العالمية.

في المقابل، يصل السباق من أجل التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية إلى مراحله الحاسمة في شهر مارس 2025، عندما تُقَسَّم المنتخبات الـ 24 المتبقية إلى ست مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، وبحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة للنسخة التاسعة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا.