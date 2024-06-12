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الرياضة

«زوارق أبوظبي» إلى إيطاليا للمشاركة في مونديال «الفورمولا- 1»

فريق أبوظبي للزوارق (الاتحاد)
13 يونيو 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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يغادر فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 إلى جزيرة سردينيا في إيطاليا، استعداداً للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم، والتي تستضيفها الجزيرة الجميلة، ابتداء من يوم غدٍ الجمعة، وحتى الأحد المقبل.
وتشارك زوارق أبوظبي بقيادة المخضرم ثاني القمزي، والنجم ألبرتو كمبراتو في سبيل العودة مجدداً لمنصات التتويج ومعانقة الأمجاد عبر البطولة، التي تعد الأقوى في هذه الفئة على المستوى العالمي، وتقام بتنظيم وإشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.
ويشارك في الجولة الثالثة من البطولة 6 زوارق من الإمارات، هي زوارق فريق أبوظبي، وزوارق الفيكتوري وزوارق فريق الشارقة، ويتصدر الترتيب العام للبطولة زورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك برصيد 55 نقطة، ويأتي ثانياً زورق «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت، وبرصيد 47 نقطة، وثالثاً زورق السويدي جوناس آندرسون برصيد 47 نقطة.
وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أقيمت في شهر مارس الماضي، ثم أقيمت في نهاية مارس أيضاً الجولة الثانية في فيتنام.
يترأس بعثة فريق أبوظبي ناصر الظاهري مع حضور المتسابقين ثاني القمزي وألبرتو كمبراتو، والراديو مان جمعة القبيسي، والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي، وسبق مشاركة الفريق في هذه الجولة، عدد من التدريبات والتمارين في سان نازارو الإيطالية، حيث خضع المتسابقون لتدريب على مسار مشابه للمسار الذي ستقام من خلاله المنافسات في سردينيا وفي مدينة أولبيا بالتحديد.
وكان فريق أبوظبي قد تعرض لحظوظ غير سارة في الجولات الماضية أسهمت في إبعاده عن المنصة، وحلوله حالياً في الترتيب العام في مراكز لا تليق باسم الفريق العريق، والذي حقق لقب البطولة.
ويُعد فريق أبوظبي هو الفريق الأفضل في الوقت الحالي برصيد كبير من الألقاب والإنجازات على مستوى هذه البطولة، كان آخرها الفوز بثلاثية الموسم في 2022 وتحقيق اللقب الرئيس، ولقب السرعة ولقب الفرق، وتأتي مشاركته بدعم ورعاية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
كما يعد ثاني القمزي حالياً هو ثالث أقدم متسابق ضمن المشاركين، حيث يسبقه الفنلندي سامي سيليو، والذي يخوض موسمه السابع والعشرين، ويأتي ثانياً البرتغالي دوارتي بينيفتي، والذي يدخل موسمه السادس والعشرين ضمن البطولة.
ويدخل القمزي أيضاً التاريخ وبقوة، حيث سجل أيضاً موسم الخامس والعشرين في البطولة، بعد أن بدأ أول مشاركة له مع فريق أبوظبي في عام 2000، وفي جولة الشارقة في ذلك الموسم، ليسجل بذلك أيضاً ربع قرن من المشاركات في البطولة الدولية والأشهر على مستوى العالم في سباقات الزوارق السريعة.
وطوال سنواته في المنافسة، اقترب ثاني القمزي من تحقيق لقب البطولة لأكثر من مرة، ولكن بسبب الحظ السيئ والأعطال الفنية التي لازمته في أكثر من مناسبة لم يوفق في إحراز اللقب على مستوى الفردي، وأسهم في صناعة لقب الفرق لفريق أبوظبي أكثر من مرة، بالإضافة إلى لقب السرعة وأيضاً المساهمة في تحقيق اللقب للفريق في 8 مرات سابقة، وسجل القمزي أيضاً صعوده للمنصة 45 مرة طوال مشاركته، حيث حصد ألقاب 10 جولات وحل ثانياً 20 مرة، بالإضافة للحلول في المركز الثالث 15 مرة.

زوارق أبوظبي
فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1
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فريق أبوظبي للزوارق
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