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الرياضة

ميسي: أشعر ببعض الذعر!!

ميسي: أشعر ببعض الذعر!!
13 يونيو 2024 10:12

 
ميامي (رويترز)
قال ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، إن إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأميركي سيكون آخر فريق يلعب لمصلحته، وأضاف المهاجم أنه يشعر «ببعض الذعر» من فكرة اقتراب اليوم الذي يقرر الاعتزال فيه، ويملك ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، عقداً مع إنتر ميامي يمتد حتى 2025 بعد انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي، بعد فترة قضاها مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وأبلغ ميسي شبكة (ئي.إس.بي.إن) الرياضية «إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير. أحب لعب كرة القدم. أستمتع بكل شيء أكثر، لأنني أدرك أنه لا يتبقى لي سوى القليل من الوقت، لست مستعداً للرحيل عن كرة القدم. قمت بذلك طوال حياتي، أحب كرة القدم، وأستمتع بالتدريب كل يوم والمباريات.. نعم أشعر دائماً ببعض الخوف من انتهاء كل ذلك».
ويستعد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، مع منتخب بلاده للدفاع عن لقب كوبا أميركا في البطولة التي تنطلق يوم 20 يونيو في الولايات المتحدة.
وتلعب الأرجنتين المباراة الافتتاحية أمام كندا، قبل أن تواجه غريمتها تشيلي في المجموعة الأولى يوم 25 يونيو، ثم تلعب أمام بيرو بعدها بأربعة أيام. 

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