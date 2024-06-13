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الرياضة

داني لينون: اسكتلندا بإمكانها تحقيق مفاجأة أمام ألمانيا

داني لينون: اسكتلندا بإمكانها تحقيق مفاجأة أمام ألمانيا
13 يونيو 2024 11:00


برلين (د ب أ)
يدرك المدير الفني الاسكتلندي داني لينون أهمية أن يسجل فريق اسكتلندي هدفاً في ميونخ، ويتمنى أن يرى أحد لاعبيه السابقين في سانت ميرين يحقق ذلك عندما يلعب المنتخب الاسكتلندي بقيادة مدربه ستيف كلارك أمام ألمانيا مساء الغد في ملعب أليانز أرينا بافتتاح بطولة أمم أوروبا 2024.
ومنح المدرب البالغ من العمر 55 عاماً الفرصة لجون ماكجين للمشاركة في أول مباراة احترافية وهو في سن الـ 18 عاماً عندما كان مدرباً لفريق القديسين في عام 2012، كما دفع بكيني ماكلين في عام 2010 وقال لينون في تصريحات: «من الرائع أن تبدأ العمل مع لاعبين في سن صغيرة، وتراقب ما وصلوا إليه مثلما الحال مع جون وكيني».
وأضاف «لقد أثبتا في سن مبكرة أن لديهما قدرات مميزة، وبخلاف الإمكانات، فهما يتمتعان أيضاً بالشخصية والإصرار، وأظهرا ذلك بقوة». وأشار «لقد كان لهما دور كبير في مشوار التصفيات، وأتمنى أن يتألقا في البطولة، وسأكون سعيداً إذا سجل أحدهما هدفاً في ألمانيا يساعد على تحقيق نتيجة إيجابية».
وسجل لينون أحد أشهر الأهداف لفريق اسكتلندي في ميونخ، عندما منح فريقه ريث روفرز التقدم بهدف أمام بايرن ميونخ في مباراة بكأس الاتحاد الأوروبي في عام 1995 وتابع لينون «سؤالي عن هذا الهدف يعني أنه نادراً ما يسجل لاعب اسكتلندا هدفاً في ألمانيا، خلال بطولة كبيرة، لكنني أعتقد أن هناك لاعباً بصفوف اسكتلندا قادر على تحقيق ذلك».
وأتم المدرب الاسكتلندي تصريحاته «لقد سجلوا في معظم مبارياتهم بالتصفيات، لذا أعتقد أن بإمكانهم تحقيق مفاجأة».

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