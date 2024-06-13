برشلونة يواجه أزمة «رواتب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت النقاب عن أن عدداً غير قليل من اللاعبين واللاعبات في برشلونة لم يحصلوا حتى الآن على الدفعة الثانية من رواتبهم، بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها النادي الكتالوني منذ فترة طويلة. ويحصل اللاعبون واللاعبات على رواتبهم على دفعتين سنوياً في ديسمبر ويونيو من كل عام.

وذكرت صحيفة «ARA» التي تصدر في كتالونيا إن خوان لابورتا رئيس النادي يكثف جهوده حالياً من أجل الحصول على قرض 100 مليون يورو، حتى يمكنه دفع جميع الرواتب المتأخرة، وأية متغيرات أخرى.

وأضافت الصحيفة أن فريق برشلونة للسيدات لم يحصل حتى الآن على مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، رغم أنه فاز بها مايو الماضي، للمرة الثالثة في تاريخ النادي. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البارسا أرجعت انخفاض وسائل التمويل في جزء منها، إلى ضعف الإقبال الجماهيري هذا الموسم على ملعب «مونتجويك» الأولمبي الذي يُقيم عليه برشلونة مبارياته لحين تحديث وتجديد استاد «كامب نو».

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة وصيف بطل الدوري المحلي«الليجا» هذا الموسم بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد، بدأ حقبة جديدة شهدت إقالة تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق، وتعيين الألماني هانسي فليك بدلاً منه، وهو الذي سبق أن حقق مع ناديه الأسبق بايرن ميونيخ «السداسية التاريخية» عام 2020، حيث فاز بدوري وكأس ألمانيا والسوبر المحلي، والسوبر الأوروبي، ودوري الأبطال الأوروبي، وكأس العالم للأندية. ويأمل «البلاوجرانا» من وراء ذلك في إعادة الفريق إلى طريق الألقاب والبطولات، ومواصلة عملية البناء التي بدأها سلفه تشافي ابن النادي.