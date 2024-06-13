مدرب منتخبنا الأولمبي.. كل الذكريات طازجة



مراد المصري (أبوظبي)

عبّر مارسيلو برولي، مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاماً، عن تطلعه أن يكون المستقبل أفضل مع مواصلة العمل واكتشاف اللاعبين، وإقامة المعسكرات التدريبية لخوض المنافسات الرسمية، جاء حديث برولي مع «راديو سبورت» في بلده الأوروجواي، بمناسبة مرور عام على إنجازه بقيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، وقال «لا تزال الذكريات طازجة للغاية، واستمر بالشعور بها لحد الآن، كل ما عشناه كبلد بأكمله في تلك البطولة كان مثيراً للغاية، وترك أثراً بي، كل من حقق ذلك اللقب سيبقى اسمه راسخاً في الذاكرة».

وعقب توليه مهمة تدريب منتخبنا الأولمبي في فبراير الماضي، كان السؤال حول المقارنة بين لاعبي الأوروجواي واللاعبين هنا، وقال «إن مقارنة لاعب أوروجواي بلاعب من هنا سيكون أمراً جنونياً، فالأوروجواياني تنافسي للغاية ،ولهذا السبب لدينا دائماً لاعبون يوجدون في أعلى المستويات في العالم، لا يمكن تصديق كيف أن الأوروجواي تخرج هذا حيث العدد المواهب رغم أنها بلد صغير، إلا أن مصنع انتاج اللاعبين يعمل بشكل مذهل».

وأضاف: «أنا بخير، احتجت للتأقلم، وخضنا منافسات كأس آسيا سريعاً، كان هناك رضا عن العمل الذي قمنا به، وعلى الرغم من أننا لا نحب الخسارة، إلا أننا تنافسنا بشكل جيد للغاية، ونواصل العمل مع الجيل الجديد، وسيكون هناك المزيد من المؤشرات الإيجابية خلال السنوات المقبلة».