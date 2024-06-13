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الرياضة

«دراجات الإمارات» على قمة المسار في طواف سويسرا

«دراجات الإمارات» على قمة المسار في طواف سويسرا
13 يونيو 2024 13:30


جنيف (الاتحاد)


تصدر الدراج آدم ييتس من فريق الإمارات للدراجات الهوائية الترتيب العام في المرحلة الرابعة من طواف سويسرا، وانطلق الدراج البريطاني عن المجموعة على بعد 5 كم من خط النهاية لمطاردة الدراجين المنطلقين الآخرين، محققاً ذلك دون أن يتلقى أي هجوم من أقرب منافسيه في الترتيب العام. 

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وتمكن ييتس من التقدم على جميع الدراجين باستثناء الدراج النرويجي، تورستين ترين «فريق اونو- اكس«، الذي انطلق مبكراً، وفاز بالمرحلة بفارق ضئيل بلغ 23 ثانية. كما أظهر جواو ألميدا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية أيضاً أداءً قوياً في التسلق حيث احتل المركز الرابع، وتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام، مما يضع فريق الإمارات في موقع متقدم للأيام القادمة. 
وسيرتدي ييتس قميص القائد في المرحلة الخامسة التي ستنتهي على قمة تل أخرى على مسار ممتد من أمبري إلى كاري 148.6 كم، وجاءت نتائج المرحلة الرابعة.. كالآتي:1. تورستين تراين«فريق أونو-إكس»4:10:21 ساعات.2.ادم ييتس«فريق الإمارات» +23.3. ماتياس سكيلموز «فريق ليدل-تريك»+48، وفي التصنيف العام بعد المرحلة الرابعة.. جاءت النتائج كالآتي:1.آدم ييتس«فريق الإمارات» 11:50:08 ساعات.2. جواو ألميدا «فريق الإمارات +26».3. ماتياس سكيلموز «فريق ليدل-تريك» التوقيت نفسه.

فريق الإمارات للدراجات
فريق الإمارات
دراجات الإمارات
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