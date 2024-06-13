شباب الأهلي يواجه جورجان في نصف نهائي «سلة آسيا»



علي معالي (دبي)

أكمل فريق شباب الأهلي عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بعد فوزه الكبير على لياونينج فلاينج ليوباردز الصيني بنتيجة 97- 65، في آخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ضمن المجموعة الأولى ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 5 نقاط، من فوزين وتعادل، محتلاً «وصافة» المجموعة خلف الرياضي اللبناني 6 نقاط، ليلتقي بذلك شباب الأهلي يوم غد مع فريق شهر داري جورجان في نصف النهائي على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي الساعة الثالثة والنصف عصرا.

تفوق فريقنا في أرباع المباراة الأربعة بنتيجة 24- 19,24- 15,23- 16,26- 15، وواصل ترافين ثيبودو لاعب الارتكاز الأميركي في صفوف الفرسان أداءه المتوازن في البطولة، بعدما كان قريباً من تحقيق الثلاثية المزدوجة٬ مسجلاً 20 نقطة، و13 متابعة، و8 تمريرات حاسمة، وتألق قيس عمر، مسجلاً 25 نقطة، وقام بـ 14 متابعة ناجحة، ومعهما الأميركي ماركوس جورج، مسجلاً 17 نقطة، و13 متابعة، و5 تمريرات حاسمة.

فيما كان زهانج الأفضل في صفوف الفريق الصيني، مسجلاً 18 نقاط، و12 متابعة، وتمريرتين حاسمتين، وأضاف زميله مينجتشين كونج 16 نقطة، وهويو لي 12 نقطة.

وتألق شباب الأهلي كثيراً في فرض السيطرة تحت السلة بتحقيقه 49 متابعة، و70 نقطة، كما سجل 21 نقطة من الهجمات المرتدة، و35 نقطة من خلال اللاعبين البدلاء.

وفي ذات المجموعة، أنهى الرياضي دور المجموعات بسجل خال من الهزائم، بعد فوزه بفارق 20 نقطة على ماتريكس ديرز الماليزي بنتيجة 108- 88، حيث برز في اللقاء الأميركي في صفوف الفائز زاك لوفتون، الذي سجل 26 نقطة، و4 متابعات، و8 تمريرات.

ويلتقي الجمعة أيضاً في نصف النهائي فريقا الرياضي اللبناني ضد هيروشيما دراجون فلايز الياباني الساعة السادسة والنصف مساء، ويعتبر الرياضي بطل فاينال 8 (فيبا وصل)، وبطل الدوري اللبناني من أكثر الأندية فوزاً في مسابقات الأندية في آسيا، في مواجهة هيروشيما دراجون فلايز، بطل الدوري الياباني، وهو اللقاء الأول بين الفريقين في تاريخ اللعبة.