80 لاعباً في النسخة الأولى من «بطولة زوجي الريشة الطائرة»



دبي (وام)

ينظم اتحاد الريشة الطائرة النسخة الأولى من بطولة الدولة للزوجي يوم 29 يونيو الجاري، في مقر أكاديمية اكسترا بالشارقة، بمشاركة أكثر من 80 لاعباً ولاعبة، من مختلف أندية الدولة. وتقام المنافسات لفئات زوجي الرجال، والسيدات، بالإضافة إلى زوجي البنين، والبنات، لأعمار تحت 17، و15، و13 عاماً، وتشارك في كل فئة 4 فرق على الأقل.

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن النسخة الأولى من البطولة تمثل تحدياً جديداً للاعبين، واللاعبات، استعداداً للفترة المقبلة، التي تشهد عدة مشاركات داخلية، وخارجية.

وأشارت إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم معسكر داخلي في شهر أغسطس المقبل، فيما يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً سيتم تحديد موعده خلال الفترة المقبلة، لمناقشة آلية المشاركات، الداخلية، والخارجية، بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بنشر اللعبة في الإمارات، وتوسيع قاعدة المشاركة.