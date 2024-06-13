مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم يعقد اجتماعه الأول

العين (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم موازنة مشاركات الفريق الأول الخارجية بعد تأهله رسمياً بوصفه بطلاً للقارة الآسيوية وممثلاً للكرة الإماراتية بداية بكأس العالم للأندية 2025، وكأس القارات للأندية 2024، وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم لعام 2024، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية.

وثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، الرعاية السامية والاهتمام الكبير والدعم المستمر الذي ظل يحظى به النادي وشركاته من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ما أدى إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم أخيراً للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية الالتزام برؤية النادي وخططه الاستراتيجية التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، من أجل مواكبة علامات التطور والتميز والريادة في كافة المجالات وحصد المزيد من الإنجازات.

ووجه بتقييم الخدمات المقدمة للجماهير، وبحث آلية تحسينها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن جمهور العين ترك بصمة مميزة في كافة الميادين التي شهدت مشاركات الفريق محلياً وقارياً بحضوره الراقي وتشجيعه المثالي.

واطلع الاجتماع على تقارير الأداء الإداري والفني والمالي لشركة كرة القدم، واستعرض احتياجات الموسم الجديد، ومتطلبات المرحلة والخاصة بملفات اللاعبين ومعسكر الإعداد الخارجي للفريق الأول وفرق أكاديمية الكرة، ووجه بتعزيز خدمات النادي الإعلامية ودمج منظومة الذكاء الاصطناعي في الاتصال والإعلام.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم كل من محمد إبراهيم المحمود، مشرف الشؤون الرياضية، ومحمد سيف علي الكتبي، مشرف الشؤون الإعلامية، وعبدالله محمد عبدالله خوري، مشرف شؤون الأكاديمية والمواهب، وخلفان سعيد الشامسي المدير التنفيذي لشركة نادي العين لكرة القدم.