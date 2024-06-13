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الرياضة

بقرار عبدالله بن سالم.. تشكيل إدارتي خورفكان ودبا الحصن لكرة القدم

بقرار عبدالله بن سالم.. تشكيل إدارتي خورفكان ودبا الحصن لكرة القدم
13 يونيو 2024 15:11

 
الشارقة (وام)
أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، برئاسة الدكتور عمار راشد علاي النقبي، وعضوية كل من: إسماعيل عيسى محمد أحمد الحوسني، سليمان علي سليمان راشد النقبي، عبد الرحمن محمد أحمد المشتغل النقبي، علي خلفان عبدالله خلفان النقبي، نايف حسن سالم أحمد المنصوري، هيثم أحمد عبدالله عيد الحمادي، ويوسف سليمان أحمد سليمان.
ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
كما أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم.
ونص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم برئاسة محمد عبدالله راشد الطربان الحمودي، وعضوية كل من: أحمد عمر عبدالله عمر النقبي، أحمد مراد علي محمد الأميري، عبيد سعيد علي خميس الطنيجي، محمد أحمد سعيد بغداد الدرمكي، ومحمد عبدالله حسن سحاكوه الظهوري.
ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

 

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