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الرياضة

منتخب الجولف يشارك في بطولة «سيلانجور» الدولية

منتخب الجولف يشارك في بطولة «سيلانجور» الدولية
13 يونيو 2024 16:00

 
دبي (وام)
يشارك منتخب الجولف في النسخة الثالثة من بطولة «سيلانجور» الدولية للفئات العمرية للناشئين والشباب، المقامة منافساتها، خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري على ملاعب نادي «سيري سيلانجور» بماليزيا.
ويتنافس في البطولة 120 لاعباً ولاعبة، في مسابقتي الفردي والفرق في الفئات السنية بين 12 و19 عاماً، ممن يحملون تصنيفاً أقل من 12 هانديكاب. وستقام المنافسات على مدار 3 أيام، بمعدل 54 حفرة، على أن تتحدد مع نهاية اليوم الثاني، الفرق الـ 5 المتصدرة التي ستخوض منافسات اليوم الختامي، لتحديد هوية أبطال النسخة الثالثة من البطولة على مستوى الفرق والفردي.
ويمثل منتخب الإمارات اللاعبون ريان أحمد ومحمد سكيك، ونيل شرات، وعبدالله دوريش، واللاعبات آسيا سليم، وهانا ألين، وسارة علي، ويرأس البعثة أكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الجولف.

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