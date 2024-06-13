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الرياضة

26 فعالية محلية للجودو في الموسم الجديد

26 فعالية محلية للجودو في الموسم الجديد
13 يونيو 2024 15:30

 
أبوظبي (وام) 

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تنظم لجنة الجودو المشرفة على النشاط المحلي في الاتحاد 26 فعالية في الموسم الجديد 2024 - 2025، وتعكف اللجنة برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد على الإعداد لموسم النشاط الرياضي الجديد والمقترحة إقامته بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس شرق بعد افتتاحها رسمياً خلال الفترة القادمة.
وتتم البرمجة القادمة مع مراعاة مختلف الفعاليات الرياضية والتوقيت الدراسي، بما يضمن الاستقرار الأكاديمي للاعبين المسجلين كافة من الطلاب والطالبات، تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بتوفير البيئات الداعمة لعناصر اللعبة.
كما تراعي رزنامة النشاط المحلي برنامج فعاليات الاتحاد العربي، والذي يتضمن العديد من البطولات على مستوى الأندية والشباب والناشئين والرواد، والمنتخبات تحت 21 سنة للرجال والسيدات والفئات العمرية، ومنتخبات الشباب والشابات والأشبال والبراعم.
وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بالنجاح الفني والتنظيمي والجماهيري للموسم الماضي على المستويين المحلي والدولي، وأثنى على جهود الأندية الأعضاء التي ساهمت في اتساع قاعدة اللعبة على كافة المستويات، ما ساهم في دعم المنتخبات الوطنية بنخبة من العناصر الواعدة.

الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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