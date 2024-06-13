صيف أبوظبي الرياضي.. ألعاب على مساحة 34000 متر مربع



أبوظبي (الاتحاد)

تنظّم مجموعة أدنيك، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الثالثة والأكبر من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي بمركزي أدنيك أبوظبي وأدنيك العين، ويتميز هذا الموسم بإطلاق أنشطة رياضية جديدة وفعاليات لتعزيز الصحة واللياقة لتوفير تجربة صيفية متكاملة تناسب جميع الأعمار وكافة فئات المجتمع.

وتحتضن قاعات مركز أدنيك أبوظبي اعتباراً من الغد إلى 13 أغسطس 37 ملعباً وميداناً، وبذلك يعد صيف أبوظبي الرياضي الحدث الرياضي الداخلي الأكبر والرائد في المنطقة، بينما بينما تنطلق الفعاليات في مركز أدنيك العين في الفترة من 7 يوليو إلى 25 أغسطس.

ويضم الموسم الثالث من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي عدة أنشطة رياضية جديدة، بما في ذلك الكريكيت التفاعلي، والتنس، ومضمار الحواجز، إلى جانب الأنشطة الرياضية الأخرى مثل كرة القدم، والبادل، ومضمار الجري بطول 1 كم، والكريكيت، وكرة الريشة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، ومنطقة اللياقة البدنية التابعة لتكنوجيم.

وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 25% لتصل إلى أكثر من 34 ألف متر مربع في مركز أدنيك أبوظبي، مقارنة بـ 27 ألف متر مربع في بالموسم الماضي، كما ستتضمن فعاليات صيف أبوظبي أنشطة رياضية جماعية موجهة للجمهور ومصممة لتعزيز التفاعل بين مختلف أفراد المجتمع في أجواء تتسم بالترفيه والمرح وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تسهم فعالية صيف أبوظبي الرياضي في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات التي تدعم قطاع الرياضة، وتعد هذه الفعالية أكبر حدث رياضي داخلي في الشرق الأوسط».

وأكد الظاهري أهمية هذا الحدث خلال موسم الصيف، والذي يحظى بمشاركة واسعة من محبي الرياضة واللياقة البدنية في أبوظبي والعين بفضل تنوع الأنشطة والفعاليات التي تتناسب مع جميع أفراد المجتمع، مع الالتزام بأعلى المعايير والمواصفات الدولية.

من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي «يعد صيف أبوظبي الرياضي وصيف العين الرياضي من أكبر الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث توفر مراكز أدنيك مساحات رياضية مخصصة للأفراد تتماشى مع جميع مستويات اللياقة البدنية، بهدف جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وارتقاءً بجودة حياة أفراد المجتمع، وتمكينهم من المشاركة في أنشطتهم الرياضية المفضلة والاستمتاع بها في أماكن مغلقة بعيداً عن حرارة الجو خلال فصل الصيف».

ووجه أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الشكر إلى مجموعة أدنيك على التعاون المثمر من خلال تنظيم فعالية صيف أبوظبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، معرباً عن ثقته في الإقبال الكبير من عشاق الرياضة في أبوظبي على المشاركة في الفعاليات المثيرة والمتنوعة على حد سواء».

ومن جهته قال أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 لتجارب الفعاليات: «تتميز الفعاليات بطابعها الفريد، حيث تم تحويل قاعات ومرافق مركز أدنيك أبوظبي ذات المواصفات العالمية، إلى مساحات وملاعب رياضية يسهل الوصول إليها وتقدم خدمات راقية ومتميزة».

وأضاف: «سنعمل خلال دورة هذا العام على تعزيز أسلوب حياة نشط وصحي من خلال الأنشطة التي تركز على كافة أفراد المجتمع، حيث قدمنا عدداً من الأنشطة التي تثري تجربة الزوار ورفاهيتهم، وتسهم في تحسين نوعية الحياة للمجتمع بشكل عام».

وستشهد الدروة الجديدة من صيف أبوظبي الرياضي برنامجاً استثنائياً للصحة واللياقة عبر برامج تدريبية مخصصة، وفعاليات للتأمل والاسترخاء، ومنطقة للنقاهة والتعافي، وتعتبر فعاليات أبوظبي الرياضية الصيفية مثالية للأفراد من مختلف مستويات اللياقة، بالإضافة إلى كونها وجهة مناسبة للجهات والشركات لإقامة الفعاليات الرياضية لموظفيها، مع الاستفادة من عروض الإقامة في الفنادق الشريكة، كل ذلك تحت سقف واحد مع العديد من خيارات الضيافة المتاحة في الموقع.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم مخيم صيفي للأطفال في هذا الموسم من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي من الاثنين إلى الجمعة طوال فترة الصيف، ويقدم المخيم مجموعة واسعة من الأنشطة المصممة خصيصاً للأطفال من الرياضات إلى الفنون والحرف، حيث يهدف المخيم الصيفي للأطفال إلى تعزيز الإبداع والتعلم، مع الحفاظ على نشاط الأطفال في بيئة ممتعة تعزز نمط الحياة الصحي.