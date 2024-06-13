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الرياضة

رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا تقاضي فيفا

رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا تقاضي فيفا
13 يونيو 2024 18:00

لندن (د ب أ)
انضمت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا، لإجراء قانوني ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحماية حقوق اللاعبين في الحصول على فترات راحة محمية ومضمونة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الرابطة ستشارك إلى جانب نظيرتها في فرنسا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) في قضية ستنظر في المحاكم البلجيكية.
وتأتي هذه الأنباء بعدما حذر فيفبرو ومنتدى الدوريات الأوروبية، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي من أنهم سيتخذون إجراءات قانونية إذا لم يقم قيقا بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقاً التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل.
ومن وجهة نظر الرابطة، ينظر إلى جدولة البطولة على أنها نقطة تحول في أجندة مواعيد كرة القدم وقدرة اللاعبين على أخذ راحة مجدية بين المواسم.
سيتولى القضية لصالح الروابط المحامي جان لويس دوبونت، الذي كان ضمن الفريق القانوني الذي حقق الفوز التاريخي بقضية بوسمان عام 1995، والتي أحدثت ثورة في سوق انتقالات اللاعبين.

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وذكرت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا أنه سيتم تقديم طلب لمحكمة بروكسل التجارية لإحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
وقال ماهيتا مولانجو، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا:«هذه لحظة مهمة للاعبين ولحقوقهم كعاملين». وأضاف:«يعلم الجميع في عالم كرة القدم أن أجندة المباريات منهارة لدرجة أنها أصبحت غير قابلة للتنفيذ». 

 

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