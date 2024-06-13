3 أسماء تدريبية في «يورو 2024» مرت بملاعب الإمارات



معتصم عبدالله (دبي) ترتبط عبارة مدرب سابق في «دوري الإمارات»، بثلاثة من مدربي منتخبات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، والتي تنطلق اليوم في ملاعب ألمانيا «المستضيف»، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

وتشمل قائمة مدربي منتخبات «يورو 2024»، 24 مدرباً من 17 جنسية، من بينهم ثلاثة مدربين سبق لهم العمل في ملاعب الإمارات، بقيادة المخضرم إيفان هاشيك مدرب منتخب التشيك، وسيرجي ريبروف، مدرب منتخب أوكرانيا، وزلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا.

وتنقل إيفان هاشيك المدرب الحالي لمنتخب التشيك، ما بين 4 أندية في ملاعب الإمارات، شملت الوصل، شباب الأهلي، الفجيرة «مرتين»، ونادي الإمارات، وحقق أفضل إنجازاته مع «الفرسان» بالتتويج بلقبي «دوري المحترفين»، والسوبر موسم 2008- 2009.





واستعان الاتحاد التشيكي لكرة القدم، في يناير مطلع العام الجاري 2024 بإيفان هاشيك، للإشراف على المنتخب الوطني في نهائيات كأس أوروبا، حيث يخوض منتخب التشيك النهائيات ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب البرتغال وتركيا وجورجيا.

في المقابل، غادر الثنائي زلاتكو داليتش، وسيرجي ريبروف محطتهما التدريبية الأخيرة على صعيد الأندية من العين قبل الالتحاق بتدريب منتخبات بلديهما، بعدما درب زلاتكو داليتش «الزعيم»، خلال الفترة ما بين عامي 2014- 2017، ليتولى بعدها قيادة منتخب كرواتيا في الطريق إلى التأهل التاريخي لنهائيات كأس العالم 2018.

وتسلم زلاتكو تدريب العين صيف عام 2014، وقاد الفريق حينها إلى حصد ألقاب كأس رئيس الدولة 2013- 2024، ودرع دوري المحترفين 2014- 2015، وكأس السوبر 2015، علاوةً على بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2016 قبل أن يخسر أمام شونبوك الكوري الجنوبي.

ويخوض منتخب كرواتيا نهائيات «يورو 2024»، ضمن المجموعة الثانية «الحديدية» مع إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة لمنتخب ألبانيا.

بدوره، تعاقد الاتحاد الأوكراني في يونيو 2023 مع المهاجم الدولي الأسبق لنادي دينامو كييف الأوكراني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي سيرجي ريبروف، قادماً من العين، بعدما قضى موسمين في القيادة الفنية للزعيم ما بين 2021- وحتى 2023.

وأسهم ريبروف في تتويج «الزعيم» بثنائية الدوري، وكأس الرابطة موسم 2021- 2022، قبل أن يخرج خالي الوفاض في موسمه التالي مع الفريق، ليتولى بعدها تدريب منتخب أوكرانيا الذي يتأهب لخوض النهائيات الأوروبية ضمن المجموعة الخامسة التي تضمّ بلجيكا، سلوفاكيا ورومانيا، وجاء تأهل أوكرانيا للنهائيات من الملحق بالتغلب على البوسنة والهرسك ثمّ آيسلندا.