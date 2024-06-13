«قفز الحواجز» يشارك في المهرجان الدولي ببريطانيا



لندن (وام)

يشارك منتخب قفز الحواجز في مهرجان «بوليسورث الدولي» في بريطانيا فئة الثلاث نجوم الذي يعقد، خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو الجاري.

ويتضمن المهرجان شوط الجائزة الكبرى، والذي يقام الأحد المقبل، بمشاركة الفارس علي حمد الكربي، ويتطلع خلاله لحصد البطاقة الثالثة المؤهلة لخيله «سي جوكس»، ليضمن اعتماد مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، إلى جانب خيله «جارلين دو توريس»، الذي ضمن التأهل، وذلك حتى يتيح للمدرب فرصة الاختيار بين الجوادين للمنافسات.

ويستعد المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وحصد الكربي البطاقة المؤهلة الأولى في بطولة «مونتي فالكو»، والثانية في شوط الجائزة الكبرى في كأس الأمم فئة الخمس نجوم بإيطاليا الشهر الماضي.

وشهدت مشاركة منتخب قفز الحواجز في البطولة الدولية ببريطانيا فئة النجمتين الأسبوع الماضي فوز الفارس عمر المرزوقي بالمركز الأول في الشوط الرئيس، مع جولة تمايز على حواجز تم تصميمها بارتفاع 145 سم، كما حصد المركز السابع في شوط الجائزة الكبرى.

وأكد الفارس علي حمد الكربي تطلعه للمنافسة على البطاقة الثالثة المؤهلة لخيله «سي جوكس» في البطولة الدولية المقبلة فئة الثلاث نجوم، تمهيداً لاعتماده رسمياً ضمن الخيول المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح أن فرسان المنتخب حققوا العديد من النتائج المهمة في الفترة الماضية، باكتساب الخبرات التنافسية والاحتكاك مع نخبة فرسان العالم، بما يمنحهم فرصة المشاركة التاريخية في أولمبياد باريس 2024 بجاهزية كبيرة تعزز فرصة المنافسة على تحقيق النتائج الجيدة.