كين يكشف فحوى رسالة توماس مولر الشخصية له



بلانكنهاين (د ب أ)

كشف النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين أن توماس مولر، زميله في فريق بايرن ميونخ، ترك له رسالة تمنى له فيها التوفيق قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تنطلق بألمانيا غدا الجمعة. وكشف كين عن فحوى رسالة مولر، الذي حذره فيها من الطقس في ألمانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجماهير الألمانية الآن «معجبة به» وبالمنتخب الإنجليزي.

ويواصل منتخب إنجلترا استعداداته لمباراته الافتتاحية في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية ضد منتخب صربيا بمدينة جيلسنكيرشن يوم الأحد القادم في معسكره التدريبي بمدينة بلانكنهاين، بينما يقيم في نفس الفندق الذي مكث به نظيره الألماني قبل أسبوعين.

ويعود كين لألمانيا بعدما قضى موسمه الأول في بايرن ميونخ، الذي انضم لصفوفه قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي الصيف الماضي. ورغم أن كين 30 عاما لم يتوج بأي لقب مع بايرن في الموسم المنصرم، فإنه أحرز 44 هدفا في 45 مباراة لعبها مع ناديه بجميع المسابقات.

وأوضح كين أن مولر، زميله في الفريق البافاري، ترك له رسالة شخصية عند الخروج من الفندق، حيث يسعى المنتخب الإنجليزي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما صعد للمباراة النهائية في النسخة الماضية للبطولة (يورو 2020).

وصرح كين «ترك لي تومي رسالة صغيرة، لأنهم كانوا هنا قبل أسبوعين فقط». وأضاف «لقد أبلغني بأن ملعب الجولف رائع لكن الطقس لم يكن جيدا. تبدو الأمور على ما يرام، والفندق مذهل، والتواجد في ألمانيا هو بمثابة موطن آخر بديلا عن موطنك الأصلي».

ويعتقد كين أن وصوله إلى بافاريا أدى أيضا لزيادة ولع بعض الألمان بفريق المدرب جاريث ساوثجيت، حيث قال: «كان الاستقبال الذي حظيت به منذ أن كنت في بايرن لا يصدق، ومنذ أن كنت في الفندق، جاء بعض الموظفين وحرصوا على تقديم التحية لي»، وأوضح: «لا أقول إنهم يريدون فوز إنجلترا، لكن أعتقد أنهم معجبون بنا وأن هذا أمر رائع».

ويعتبر كين هو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بعدما سجل 63 هدفا في 91 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، ويستعد كين لتحطيم رقم قياسي آخر عندما يقود المنتخب الإنجليزي في ملعب فيلتينس أرينا يوم الأحد القادم، ليصبح أول لاعب يحمل شارة قيادة الفريق في 4 بطولات كبرى.

وأوضح كين «أن أكون قائدا لمنتخب إنجلترا وأقود اللاعبين هو على الأرجح أعلى تقدير يمكن أن أحصل عليه كلاعب ولن أعتبر ذلك أمرا مفروغا منه مطلقا». وتابع «هذا الشعور هو حقا فريد من نوعه. إنه لشرف كبير أن أقوم بذلك للمرة الرابعة.. لقد خضنا سويا الدورين قبل النهائي والنهائي وكذلك دور الثمانية، لذلك آمل أن نصل إلى النهاية ونواصل تحقيق الانتصارات».