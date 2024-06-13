الهوتي.. مستقبل حراسة «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

ثبت الحارس عيسى الهوتي 23 سنة نفسه كأبرز حماة عرين اتحاد كلباء، خلال المواسم الثلاثة الماضية، حيث ذاد عن مرمى النمور في 48 لقاء منها، 17 في الموسم الحالي 2023-2024، و26 لقاء في موسم 2022_2023 و5 لقاءات في موسمه الأول مع الفريق 2021-2022.

ورغم دخول 39 هدفاً في مرماه من أهداف فريقه 50 في المسابقة هذا الموسم فقد احتفظ بنظافة الشباك مرتين.

وتعتمد شركة كلباء لكرة القدم على الحارس الشاب من أجل حراسة عرين النمور لأطول فترة ممكنة مع تأهيل عدد من الحراس الشباب كذلك في النادي، وأبرزهم حمد المنصوري، كما ستكون هناك منافسة في حال نجاح صفقة الحارس سلطان المنذري في الانضمام لصفوف الفريق الموسم القادم.