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الرياضة

«يورو 2024».. منتخب ألمانيا يواجه نظيره الأسكتلندي في ضربة البداية

«يورو 2024».. منتخب ألمانيا يواجه نظيره الأسكتلندي في ضربة البداية
14 يونيو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد) 

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الحلم.. اللقب.. التنافس.. سباق منتخبات القارة العجوز يبدأ اليوم بحثاً عن لقب النسخة 17 من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، وتجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي ألمانيا - البلد المنظم - واسكتلندا على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونخ الألمانية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخبي المجر وسويسرا.
وتقام «يورو 2024» في ألمانيا اعتبارا من اليوم إلى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، في 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتقام المنافسات على 10 ملاعب في 10 مدن ألمانية. ويسعى منتخب ألمانيا، في مباراته الأولى، للتعبير عن رغبته في استثمار إقامة البطولة على أرضه والفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، سعياً للانفراد بصدارة قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، حيث يتساوى حالياً مع نظيره الإسباني برصيد 3 ألقاب لكل منهما.
ومنذ انطلاقتها في عام 1960، لم تشهد أي مباراة افتتاحية غزارة تهديفية أكثر مما شهدته النسخة الأولى التي أقيمت في فرنسا، وجمعت بين المنتخبين الفرنسي واليوغسلافي، وشهدت تسجيل 9 أهداف، حيث انتهت بفوز يوغسلافيا 5-4، واجمالاً شهدت المباريات الافتتاحية للنسخ الـ16 الماضية، تحقيق الفوز في 12 مباراة، والتعادل الإيجابي في 4، والسلبي بنسخة واحدة.
 ووصلت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة في نسختها الـ 17، إلى 331 مليون يورو، وهو مجموع ما تم تخصيصه نفسه للنسخة الـ 16 والتي أُقيمت في 2020 وتوج بها المنتخب الإيطالي. ومن المقرر أن يحصل كل منتخب من مجموع 24 مشاركاً في البطولة، على 9.25 مليون يورو، ويضاف إليه مليون يورو نظير كل انتصار، و500 ألف يورو مقابل التعادل، فيما تم تخصيص 1.5 مليون يورو للفرق المتأهلة إلى دور الـ 16، و2.5 مليون يورو للمنتخبات الصاعدة إلى ربع النهائي و4 ملايين يورو للمتأهلين إلى نصف النهائي، بينما يحصل المنتخب الفائز والمتأهل إلى النهائي على 5 ملايين يورو، في يحصد البطل 8 ملايين يورو.

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