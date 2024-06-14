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الرياضة

ناجلسمان: من فضلكم أرفعوا أصواتكم في المدرجات

ناجلسمان: من فضلكم أرفعوا أصواتكم في المدرجات
14 يونيو 2024 10:00

 
ميونيخ (د ب أ)
ناشد يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا (الماكينات)، الشعب الألماني لدعم فريقه حتى النهاية قبل خوض لقائه الافتتاحي ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) ضد منتخب اسكتلندا.
وظهر المنتخب الألماني بصورة باهتة للغاية خلال بطولاته الثلاث الكبرى الأخيرة، لكن التفاؤل يتزايد بين مشجعيه بشأن قدرته على تقديم أداء أفضل في البطولة التي تقام على ملاعبه.
وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي عقده بمدينة ميونيخ الألمانية: «أريد أن نتحد كدولة ونشجع المنتخب الألماني بما في ذلك في الملعب. هذا مهم للغاية. يتعين علينا استغلال ميزة اللعب على أرضنا بطريقة ما».
وأضاف ناجلسمان «لذا، أرفعوا أصواتكم في المدرجات من فضلكم. أنا سعيد عندما أتمكن من التواصل مع اللاعبين أثناء المباريات. لكن لن أمانع إذا لم أتمكن من ذلك في ظل ارتفاع الأصوات بشكل كبير داخل الملعب».
وفيما يتعلق باللاعبين، قال ناجلسمان إنه يمكنه «الاعتماد على الفريق الكامل»، مشيرا إلى أن الجناح ليروي ساني «بحالة جيدة بنسبة 100% ولا يعاني من الألم بعد شفائه من الإصابة في أعلى الفخذ». ورغم ذلك، من غير المتوقع أن يبدأ لاعب بايرن ميونيخ الألماني مواجهة اسكتلندا.
وأوضح المدرب الألماني: «بالطبع التشكيلة الأساسية للقاء في ذهننا». من المهم منح اللاعبين من غير النجوم «نوعاً من الأمان النفسي» من خلال التسامح مع الأخطاء أيضاً.
وشدد ناجلسمان على أنه «من المهم أيضا أن ننقل للاعبين في بقية الفريق أن التدريب الجيد مفيد وله مردود». وأشار ناجلسمان 36/ عاما/ إلى أنه يشعر بالحماس في فريقه.
وتابع «عندما أنظر في عيون اللاعبين أرى الكثير من الثقة والإيمان. وهذا أيضاً ما أطلبه. الآن لقد قمت بتقييدهم قليلاً. سأتركهم يمضون قدماً وأتركهم يركضون».

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