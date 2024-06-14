10 نجوم ضلت الطريق عن حفل «يورو 2024»



معتز الشامي (دبي)

مع انطلاقة بطولة «يورو 2024»، ستفتقد الملاعب الألمانية عدداً من أبرز النجوم، التي ستغيب عن مشهد المباريات الشرسة المتوقع أن تكون حاضرة في ملاعبها، سواء كان ذلك بسبب الإصابة أو الإيقاف أو عدم تأهل المنتخب الوطني للعرس الأوروبي، وتلعب النسخة الـ 17 بمشاركة 24 منتخبا، موزعين على 6 مجموعات.

ويتصدر المنتخبات المشاركة في يورو 2024، المنتخب الإيطالي حامل اللقب النسخة الماضية 2020، وأخرون مرشحون بقوة للقب أمثال إسبانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والبرتغال على التوالي، بينما نستعرض في التقرير التالي أفضل 10 لاعبين يغيبون عن شمس يورو 2024:



إيرلينج هالاند (النرويج)

يتصدر النجوم الغائبة عن يورو 2024، النجم إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بعد فشل النرويج في التأهل للمسابقة، حيث احتل منتخب بلاده المركز الثالث للمجموعة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، برصيد 11 نقطة خلفا لمنتخب إسبانيا المتصدر وأسكتلند الوصيف.



تيبو كورتوا (بلجيكا)

تأهلت بلجيكا لبطولة أمم أوروبا 2024، لكن لسوء الحظ، ستكون بدون حارس مرماها الأول، تيبو كورتوا، لعدم الجاهزية البدنية، وتعرض كورتو للإصابة بالرباط الصليبي الأمامي في بداية الموسم، ثم أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليمني، وشارك مع الريال في 4 مباريات فقط بموسم 2023-2024.



دافيد ألابا (النمسا)

يغيب ألابا مدافع ريال مدريد، عن قيادة منتخب النمسا في يورو 2024، بسبب إصابته بالرباط الصليبي بعد أن ساهم في قيادة بلاده للنهائيات بعد مشوار مميز في التصفيات، ومن المؤكد أن منتخب النمسا سيفتقد خبرات قائده ألابا، خاصة وأنه في مجموعة قوية تضم فرنسا وهولندا وبولندا.



بول بوجبا (فرنسا)

يفتقد منتخب فرنسا في يورو 2024، واحدا من أبرز نجوم خط الوسط على مر تاريخه وهو النجم بول بوجبا لاعب يوفنتوس، بعدما تم إيقافه 4 سنوات عن ممارسة كرة القدم، بعد سقوط في اختبار المنشطات، وإثبات تعاطيه منشط لزيادة هرمون التستوستيرون.



ساندرو تونالي (إيطاليا)

سيشاهد النجم الشاب ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، زملائه في المنتخب الإيطالي ببطولة يورو 2024، من أمام التلفاز، بعدما حُرم من المشاركة في البطولة بعد إيقافه 10 أشهر بسبب تورطه في قضية المراهنات المحظورة عندما كان لاعبا في ميلان.



جافي (إسبانيا)

يخوض منتخب إسبانيا بطولة يورو 2024، بدون واحد من أبرز مواهبها الشابة وهو جافي نجم وسط برشلونة، والذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة الماتادور وجورجيا الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

مارتن أوديجارد (النرويج)

ينضم أوديجارد قائد أرسنال إلى زميله إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، في قائمة الغيابات عن يورو 2024 بسبب فشله منتخب بلاده في التأهل للعرس الأوروبي، بعد التعثر في مشوار التصفيات.



سيرجي جنابري (ألمانيا)

يفتقد منتخب الماكينات الألمانية، النجم سيرجي جنابري جناح بايرن ميونخ في منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أوروبا، وكانت عبارة عن تمزق في عضلات الفخذ الخلفية للقدم اليسرى خلال مباراة البايرن وريال مدريد وهو ما أدي إلي استبعاده من القائمة المشاركة في اليورو.



ألكسندر إيزاك (السويد)

مجددا لن نرى القوة الهجومية للنجم السويدي ألكسندر إيزاك في واحد من أكبر البطولات في العالم، بعدما فشل أحفاد «الفايكنيج» في التأهل ليورو 2024 بعد احتلال المركز الثالث في مشوار التصفيات خلفًا لمنتخبي هولندا والنمسا المتأهلون لبطولة كأس الأمم الأوروبية، وكان منتخب السويد قد فشل في التأهل إلي نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وتوج بها المنتخب الأرجنتيني.

بن وايت (إنجلترا)

على الرغم من تقديم موسم رائع مع أرسنال والمشاركة في 51 مباراة مع «الجانرز» بكافة المسابقات، لن نرى المدافع المميز بن وايت في تشكيلة الأسود الثلاثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، ولم يتم استبعاد بن وايت مدافع أرسنال من قائمة إنجلترا، لكن هو من طلب الاعتذار عن تقديم الواجب الوطني مع منتخب بلاده خلال الوقت الحالي، وهو ما قبله جاريث ساوثجيتالمدير الفني للأسود الثلاثة، وكان السبب وراء اعتذار بن وايت عن المشاركة مع إنجلترا في يورو 2024، يرجع إلي أزمة سابقة مع مساهد ساوثجيتستيف هولاند.



نجوم تغيب عن شمس يورو 2024

إيرلينج هالاند - النرويج

تيبو كورتوا - بلجيكا

دافيد ألابا - النمسا

بول بوجبا - فرنسا

ساندرو تونالي - إيطاليا

جافي - إسبانيا

مارتن إوديجارد - النرويج

سيرجي جنابري - ألمانيا

ألكسندر إيزاك - السويد

بن وايت - إنجلترا