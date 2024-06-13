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الرياضة

بطولة حمدان بن زايد لرماية السيدات تنطلق مطلع يوليو

بطولة حمدان بن زايد لرماية السيدات تنطلق مطلع يوليو
13 يونيو 2024 23:32

 

الظفرة (وام)
أعلن نادي الظفرة للرماية انطلاق النسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22» لفئة السيدات من 1 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.
ويستضيف نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة فعاليات المنافسات، وتنطلق بالدور التمهيدي لاختيار المتأهلات إلى المرحلة النهائية.
وشهدت فعاليات النسخة الثالثة مشاركة 137 رامية من الفئات العمرية المختلفة، ضمن خطة النادي لتمكين المرأة في اللعبة، وتأهلت 30 رامية للجولة النهائية.
وأكد ناصر أحمد العلي مدير نادي الظفرة للرماية حرص النادي على توفير جميع المتطلبات الداعمة لنجاح فعاليات بطولة الرماية لفئة السيدات على غرار النجاح الذي حققته النسخة الماضية، بالمستويات العالية والإقبال الكبير من الفئات المختلفة على التسجيل والمشاركة.

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