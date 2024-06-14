«الأغلى» يبحث عن «الأغلى».. إنجلترا تطارد اللقب بـ 1.78 مليار يورو

معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق واحدة من أقوى البطولات على مستوى العالم، وهي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بعد ساعات قليلة، والتي تستضيفها ألمانيا اعتبارا من اليوم إلى 14 يوليو المقبل، وقبل بدء صافرة العرس الأوروبي في نسخته الـ17 على الأراضي الألمانية، نستعرض قائمة أغلي 10 منتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، من حيث القيمة السوقية، والتي تصدرها منتخب إنجلترا بـ 1.78 مليار يورو، وإجمالا بالنظر في القيم السوقية لجميع المنتخبات المشاركة، نرى أنها وصلت إلى 11.7 مليار يورو تقريبا.

وبالتركيز على أغلى 10 منتخبات في القيمة السوقية، بعد منتخب إنجلترا يمكننا أن نلحظ أن منتخب فرنسا حل وصيفا بـ 1.23 مليار يورو، ثم منتخب البرتغال، الذي جاء في المرتبة الثالثة بقائمة أغلي المنتخبات في يورو 2024، بقيمة 1.03 مليار يورو، ومن خلفه منتخب إسبانيا رابعا بـ مليار يورو، بينما يحتل المنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور في بطولة يورو 2024، المركز الخامس في قائمة أغلي المنتخبات بالمسابقة القارية، بقيمة 898 مليون يورو، ثم منتخب هولندا سادسًا بقيمة 847 مليون يورو، وفي المرتبة السابعة المنتخب الإيطالي بقيمة 757.50 مليون يورو، وبعده المنتخب البلجيكي في المركز الثامن بـ 615 مليون يورو، والدنمارك تاسعا بـ 423.50 مليون يورو، وأخيرا المنتخب التركي عاشرًا بقيمة 342.90 مليون يورو.

ويملك المنتخب الإنجليزي الأغلى في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، تشكيلة مدججة بالنجوم، قد تساعده في حصد اللقب القاري، وعلى رأسهم النجم المتوهج جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد، وهاري كين قائد الأسود الثلاثة ومهاجم بايرن ميونخ، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، وجاك جريليتش لاعب مان سيتي، وفيل فودين جناح السيتي، وديكلان رايس نجم وسط المدفعجية، وكول بالمر لاعب تشيلسي، وألكسندر أرنولد مدافع ليفربول.

ولم يسبق لمنتخب إنجلترا أن توج بلقب كأس الأمم الأوروبية على مدار تاريخه، وكان أبرز إنجازاته في البطولة الحصول على الوصيف في نسخة 2020، واحتلال المركز الثالث بنسختي 1968، و1996، ويسعى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، إلى كتابة التاريخ مع الأسود الثلاثة بالحصول على لقب يورو 2024، لأنه في حالة الإخفاق سيواجه شبح الرحيل عن القيادة الفنية للإنجلترا بدون شك.



قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في يورو

إنجلترا - 1.78 مليار يورو

فرنسا - 1.22 مليار يورو.

البرتغال - 1.04 مليار يورو

إسبانيا - 1.00 مليار يورو

ألمانيا - 898 مليون يورو

هولندا - 847 مليون يورو

إيطاليا - 757.50 مليون يورو

بلجيكا - 615 مليون يورو

الدانمارك - 423.50 مليون يورو

تركيا - 342.90 مليون يورو