تعرف على أغلى 25 لاعباً في كأس الأمم الأوروبية

معتز الشامي (أبوظبي)

عند الحديث عن أغلي اللاعبين في يورو 2024، نجد أن هناك 25 لاعبا يتصدرون القائمة من بين قوائم 24 منتخبا مشاركون في العرس الأوروبي، ويترقب عشاق كرة القدم على مستوي العالم، بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» في نسختها الـ 17 في ألمانيا حاليا، بينما يتصدر الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في يورو 2024، بقيمة سوقية 180 مليون يورو بالتساوي مع كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا، بحسب موقع «ترانسفير ماركيت» العالمي، ويحتل فيل فودين جناح مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا المركز الثالث في قائمة الأغلى بـ 150 مليون يورو، ومن خلفه بوكايو ساكا نجم أرسنال ومنتخب إنجلترا رابعًا بقيمة سوقية 140 مليون يورو.

ويحتل فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، المركز الخامس بـ 130 مليون يورو، ورودريلاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا سادسًا بـ 120 مليون يورو، ثم جمال موسيالا متوسط ميدان بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال ومنتخب إنجلترا في المركز السابع والثامن بالتساوي بقيمة 120 مليون يورو.

وفي المركز التاسع بقائمة أغلي النجوم ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، نجد هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ بقيمة سوقية 100 مليون يورو، ثم إدواردو كامافينجا نجم وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا، وأوريلين تشوامينيلاعب الريال ومنتخب فرنسا، ورافائيل لياو مهاجم ميلان ومنتخب البرتغال في المراكز العاشر والحادي عشر والثاني عشر بقيمة 90 مليون يورو لكل منهما بالتساوي.

وهناك 6 لاعبين بقيمة 80 مليون يورو يشاركون في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، وهم روبن دياز مدافع مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال، بيدري جونزاليس نجم وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، كولر بالمر لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا، كفاراتسخيليا لاعب نابولي ومنتخب جورجيا، تشافي سيمونز لاعب لايبزيج ومنتخب فرنسا، ويليان ساليبا لاعب أرسنال والديوك الفرنسية.

وتبلغ قيمة الرباعي نيكولا باريلا لاعب إنتر ميلان ومنتخب إيطاليا، دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول ومنتخب المجر، جوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي ومنتخب كرواتيا، ولامين يامالموهبة برشلونة ومنتخب إسبانيا؛ 75 مليون يورو، وأخيرا الثلاثي جيمس ماديسون لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا، كاي هافيرتز لاعب أرسنال ومنتخب ألمانيا، ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا، بقيمة سوقية تبلغ 70 مليون يورو.

قائمة أغلي 10 لاعبين في يورو 2024

جود بيلينجهام - منتخب إنجلترا - 180 مليون يورو

كيليان مبابي - منتخب فرنسا - 180 مليون يورو

فيل فودين - منتخب إنجلترا - 150 مليون يورو

بوكايو ساكا - منتخب إنجلترا - 140 مليون يورو

فلوريان فيرتز - منتخب ألمانيا - 130 مليون يورو

رودري- منتخب إسبانيا - 120 مليون يورو

جمال موسيالا - منتخب ألمانيا - 120 مليون يورو

ديكلان رايس - منتخب إنجلترا - 120 مليون يورو

هاري كين - منتخب إنجلترا - 100 مليون يورو

إدواردو كامافينجا - منتخب فرنسا - 90 مليون يورو

أوريلين تشواميني - منتخب فرنسا - 90 مليون يورو

رافائيل لياو - منتخب البرتغال - 90 مليون يورو