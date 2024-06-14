"أبوظبي الرياضية" تختتم برنامجها التدريبي لاستكشاف المعلقين الرياضيين

اختتمت قنوات أبوظبي الرياضية التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، برنامجها التدريبي لاستكشاف المعلقين الرياضيين من أصحاب المواهب والكفاءات الوطنية الشابة، والذي أطلقته مطلع العام الجاري في إطار مبادرة تهدف من خلالها إلى تعزيز دورها في إعداد جيل جديدٍ ومتميزٍ من الإعلاميين.

وشارك في البرنامج الذي يُعد خطوة غير مسبوقة على صعيد القطاع الإعلامي الوطني، وجرى تنظيمه تحت إدارة وإشراف الإعلامي الدكتور عدنان حمد الحمادي، قرابة 30 شخصاً تأهلوا للمشاركة في الدورة التدريبية، وذلك من أصل أكثر من 200 شخص تقدموا للالتحاق بالبرنامج.

وتعتزم قنوات أبوظبي الرياضية اختيار عددٍ من الكفاءات التي نجحت في اجتياز البرنامج التدريبي، وذلك عبر منح أصحاب المواهب الواعدة فرصة اختبار التعليق. إذ ركّز البرنامج الذي امتد على 25 ساعة تدريبية على استقطاب الشباب ممن يمتلكون موهبة التعليق الرياضي، ويتمتعون بالشغف بهذه المهنة، ويجدون في أنفسهم القدرات والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا معلقين لامعين في المستقبل.

وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي: "يعتبر برنامج استكشاف المعلقين الرياضيين الذي أطلقته قنوات أبوظبي الرياضية مبادرة نوعية هي الأولى من نوعها لجذب وتبنّي أصحاب المواهب من الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة، في خطوةٍ تنسجم مع مستهدفات الرؤية الجديدة لشبكة أبوظبي للإعلام، والتي تركز على الاستثمار في إعداد كوادر إعلامية واعية ومثقفة وملهمة لقيادة قطاع الإعلام مستقبلاً، وتبرز فيها الرياضة كمحور أساسي من محاور العمل الإعلامي".

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي تضمن سلسلة من المحاور التدريبية التي توزعت على مدار خمسة أيام، والتي اشتملت على لمحة عن التعليق الرياضي، والفرق بين التعليق الإذاعي والتلفزيوني، ومدارس التعليق الرياضي في أوروبا وأميركا اللاتينية والعالم العربي ودول الخليج، إلى جانب أساسيات التعليق الرياضي، والعناصر والمواصفات التي تشكل شخصية المعلق الرياضي، فضلاً عن عناصر التعليق الرياضي ووسائل التحضير له.

وتناول البرنامج سبل التحول من الهواية إلى الاحتراف في مجال التعليق، وسمات وخصائص المعلق الرياضي، والعوامل الذهنية والطريقة والقدرات والعوامل التدريبية والصقل والممارسة، والشروط الواجب توافرها في المعلق الرياضي، إلى جانب الخطوات الواجب اتباعها من المعلق بعد اعتماده للعمل، وشرح حول أدوات مقصورة التعليق بما فيها من أجهزة ومعدات.