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الرياضة

«جوهرة بنفيكا» هدف سان جيرمان الأول في «الميركاتو»

«جوهرة بنفيكا» هدف سان جيرمان الأول في «الميركاتو»
14 يونيو 2024 13:30


أنورإبراهيم (القاهرة)

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يضغط الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان على إدارة النادي من أجل التعاقد مع النجم الشاب جواو نيفيز «19عاماً» متوسط ميدان بنفيكا البرتغالي، إذ إنه يمثل أولوية أولى بالنسبة للمدرب الذي يرغب في الحصول عليه بأي ثمن، لأنه يرى أنه «العنصرالمثالي» المكمل لمواطنه فيتينها في ضبط إيقاع وسط ملعب«الباريسي».
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت أن مهمة استقدام هذا النجم الشاب الذي يعتبرونه «جوهرة بنفيكا» ليست سهلة، بل هي معقدة جداً، في ظل مغالاة ناديه في طلباته المادية، إذ وضع سعراً له يقارب 100 مليون يورو.
ولعب نيفيز الدولي البرتغالي 55 مباراة في مختلف المسابقات في ثاني موسم له لاعباً محترفاً، منها 6 مباريات في دوري الأبطال، ومثلها في الدوري الأوروبي. ولم يسجل كثيراً «3 أهداف وصناعة هدفين» إذ إن تسجيل الأهداف ليست مهمته الأساسية، وقيمته السوقية لاتبعد كثيراً عن الرقم الذي يطلبه ناديه، وفقاً لتقديرات «ترانسيفيرماركت» الذي يحدد أسعاراللاعبين.
وينشط لويس كامبوس المستشارالرياضي لسان جيرمان من أجل تحقيق رغبة إنريكي، حيث إن العلاقة بينه وبين خورخي مينديش وكيل اللاعب ممتازة، غيرأن ذلك لايكفي وحده، لأن سان جيرمان ليس مستعداً حتى الآن لدفع هذا المبلغ الكبير.
ورغم أن العلاقة بين إنريكي وكامبوس في أفضل أحوالها، خاصة في مجال التعاقد مع الأهداف المطلوبة في «الميركاتو»، وكثيراً ما يشكر إنريكي المستشار الرياضي على جهوده، فالسؤال المطروح حالياً هو: هل تتأثرالعلاقة بينهما إذا لم تتحول صفقة نيفيز إلى واقع ملموس؟. 

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