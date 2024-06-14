الجزيرة يستثمر في «شباب المستقبل»



مراد المصري (أبوظبي)

يركز نادي الجزيرة في الوقت الحالي على الاستثمار في المستقبل، من خلال استقطاب المواهب الشابة، ومنح الدعم اللازم للاعبيه الواعدين، من أجل إعادة بناء فريق قادر على الصعود على المنصات على التتويج مرة أخرى.

وترجمة لهذه الجهود قام «فخر أبوظبي» بالتعاقد مع المدافع الصاعد محمد يوسف عتيق، صاحب الـ 23 عاماً، قادماً من شباب الأهلي، في عقد يمتد لأربعة مواسم.

وخاض اللاعب 60 مباراة في آخر 4 مواسم في دوري الرديف، ليجذب اهتمام باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، الذي قام باستدعائه لصفوف «الأبيض» مؤخراً، ونجح الجزيرة في الحصول على خدمات اللاعب الذي يبحث عن فرصة لإثبات نفسه مع الفريق الأول، إذ لم يحصل على ذلك في صفوف «الفرسان».

وسبق أن قام الجزيرة بتمديد عقد مدافعه الشاب محمد ربيع لمدة ثلاث سنوات إضافية، تمتد إلى عام 2027، ضمن سياسة دعم اللاعبين من الفئة العمرية القادرين على العطاء لفترة طويلة.

وستتواصل جهود الجزيرة، خلال الصيف الحالي، خصوصاً على صعيد التبديلات التي ستطرأ على أغلب اللاعبين الأجانب، في عملية تجديد الدماء المستمرة، إلى جانب حسم هوية المدرب بصورة نهائية.