«زوارق الإمارات» تسابق الزمن في إيطاليا



أولبيا (الاتحاد)



تبحث زوارق أبوظبي عن الصدارة في تصفيات أفضل زمن، ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تقام في جزيرة سردينيا بإيطاليا وسط مشاركة قوية للزوارق الإماراتية، وبحضور فريق الفيكتوري المتصدر، وفريق الشارقة الوصيف، وفريق أبوظبي، وتأتي المشاركة الإماراتية القوية عبر ستة زوارق في المنافسة كي تؤكد التفوق الكبير، والحضور لها عبر البطولة.

وتستعد زوارق الإمارات لدخول سباق أفضل زمن بعد غد، ضمن المنافسة، سعياً لتحقيق الأرقام الأفضل والأعلى، ومن أجل ضمان انطلاقة قوية ومتقدمة عبر السباق الرئيس للجولة، والذي ينطلق الأحد.

وتستأنف المنافسة غداً في الصباح الباكر مع الاجتماع التنويري والإلزامي لجميع المتسابقين والراديو مان في التاسعة صباحاً، ولاحقاً تبدأ تصفيات السرعة في العاشرة صباحاً، وتستمر ساعة كاملة، ومن المقرر أن تقسم إلى ثلاث تصفيات، حيث سنتعرف مع نهاية التصفية الثالثة على الفائزين بمرحلة السرعة، ومن سيقدمون الأزمنة الأفضل في البطولة غداً.

ومن المقرر أيضاً أن تقام السبت منافسات سباق السبرنت، وهي السباقات الجديدة التي تم استحداثها ضمن المنافسة ويحظى الفائزون من خلالها بنقاط تضاف إلى رصيد الترتيب العام للمنافسة، وينطلق بعد غد الأحد السباق الرئيس للجولة ليكون ختام المرحلة الثالثة من المنافسة، وكي تتضح بعدها ملامح المنافسة أكثر على الصدار،ة والمراكز الأولى للبطولة.

وكشف ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، عن استعداد وجاهزية الفريق الكبيرة من أجل خوض تحدي الجولة الثالثة، وأكد أن الفريق بقيادة نجميه ثاني القمزي، وألبرتو كمبراتو يدخلان تفاصيل الجولة متسلحين بالتدريبات والتجهيز القوي الذي خضع له الفريق قبل أسبوع في إيطاليا، عبر معسكر خاص للوصول لأعلى وأفضل الأرقام وقال: استعددنا جيداً من أجل المنافسة لكي نقدم أداء يليق باسم ومكانة فريق أبوظبي، نبحث عن التعويض في هذه الجولة.

وقال ناصر الظاهري: تعد جولة إيطاليا جولة حاسمة في عمر البطولة، خاصة أن النقاط التي ستحسم هنا سيكون لها تأثير على تحديد ملامح المنافسين على لقب البطولة، ولابد أن نغتنم هذه الفرصة كي نستمر في المنافسة، وأضاف: النقاط التي تم تحديدها حالياً عبر سباقات السبرنت، والتي تمنح أيضاً لرصيد الترتيب العام للبطولة ستساعدنا كثيراً من أجل الوصول لرصيد أعلى، وهي فرصة لكل المتسابقين أيضاً.

وعبّر ناصر الظاهري عن أمله في أن يعيد التاريخ نفسه في أولبيا التي شهدت تحقيق ثاني القمزي لقب الجولة في موسم 2022 مؤكداً قدرات البطل الإماراتي في تحقيق ذلك، وقال: يمتلك ثاني القمزي قدرة على تحقيق سرعات عالية تؤهله للمراكز الأولى.