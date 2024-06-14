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الرياضة

فريق الإمارات يحتل المركزين الأولين في طواف سويسرا

فريق الإمارات يحتل المركزين الأولين في طواف سويسرا
14 يونيو 2024 13:45


جنيف (الاتحاد)
قدم فريق الإمارات للدراجات الهوائية أداء قوياً على الطريق الصاعد الأخير في المرحلة الخامسة من طواف سويسرا على المسار الممتد من أمبري إلى كاري لمسافة 148.6 كم، وبذل دراجو الفريق جهداً مميزاً ساهم في دعم آدم ييتس، لتحقيق الفوز بالمركز الأول في تلك المرحلة، وتعزيز تصدره الترتيب العام في الطواف، فيما جاء زميله في الفريق جواو ألميدا في المركز الثاني في الترتيب العام.
وسيطر الفريق على المجموعة المنطلقة الرئيسة بفضل توجيهات المديرين الرياضيين فابريزيو جويدي وسيمون بيدرازيني، ثم قام دراجو فريق الإمارات بزيادة وتيرة السرعة على الطريق الصاعد الأخير الممتد لمسافة 10.2 كم، بنسبة ارتفاع تدريجي تصل إلى 8%، ونجحوا في اختيار المجموعة المتقدمة بشكل لافت.
وتولى ألميدا قيادة المجموعة، على بعد 6.5 كم من خط النهاية، في حين لم يبق معه سوى 4 دراجين من بينهم زميله آدم ييتس.
وسمح الفوز التاسع والثلاثون لفريق الإمارات لآدم ييتس وجواو ألميدا بتعزيز تصدرهما الترتيب العام، حيث يحتل الدراج البريطاني آدم ييتس المركز الأول بفارق 35 ثانية عن زميله جواو الميدا، وبفارق دقيقة وإحدى عشرة ثانية عن إيجان بيرنال.وقال ييتس: «إن وجود دراجين اثنين من فريق الإمارات في المركزين الأول والثاني في التصنيف العام يضعنا في مركز جيد».

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