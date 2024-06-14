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الرياضة

نزالات البرد تداهم منتخب فرنسا في «يورو 2024»

نزالات البرد تداهم منتخب فرنسا في «يورو 2024»
14 يونيو 2024 12:30


برلين (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن الأمراض داهمت معسكر المنتخب الفرنسي قبل 4 أيام فقط من خوض الفريق لقائه الأول ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا، ضد المنتخب النمساوي.
ويعاني ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا (الديوك)، والمهاجم كينجسلي كومان، والعديد من أعضاء الفريق الآخرين من التهابات في الأنف والحنجرة.
وذكرت محطة راديو مونت كارلو الإذاعية أن بعض اللاعبين استيقظوا وهم يعانون من نزلة برد. كما أصيب البعض بتشنجات أو صداع. ويبدو كومان، الذي غاب عن تدريب الفريق هو الأكثر معاناة من العدوى.
وقال عثمان ديمبيلي، نجم المنتخب الفرنسي، في مؤتمر صحفي: «من وجهة نظري، الأمور تسير بشكل أفضل بكثير، لقد أصيبت بالأنفلونزا، كنت أعاني من الحمى قليلا وربما بدأت في التحسن».
وأضاف ديمبلي «لكن الوضع يبدو أفضل الآن بالنسبة للفريق بأكمله، باستثناء كومان، الذي مازال يعاني من العدوى». 

 

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